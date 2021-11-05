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Eğitim 2021 2022 KYK burs kredi başvurusu başladı mı? 2021 KYK burs kerdi başvuru sayfası
Eğitim

2021 2022 KYK burs kredi başvurusu başladı mı? 2021 KYK burs kerdi başvuru sayfası

KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı son dakika: Üniversitelerde okuyan bilerce öğrenci 2021 KYK burs ve kredi başvuru tarihini merak ediyordu. DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? soruları bir hayli merak ediyordu. Binlerce öğrencinin beklediği 2021 KYK burs ve kredi başvurularının başladığını Bakan Kasapoğlu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:29:00 - 2021-11-05 10:42:50
2021 2022 KYK burs kredi başvurusu başladı mı? 2021 KYK burs kerdi başvuru sayfası

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Sevgili öğrenciler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 8 Kasım saat 23.59’a kadar başvuru yapmayı unutmayın. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim." KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'a kadar e devlet üzerinden yapılacak.

Burs- kredi başvurusu yapmak için tıklayınız.

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK burs başvuruları e devlet üzerinden yapılmakta. E devlet üzerinden e devlet şifresi ve TC nosu girilerek KYK burs ve keredi başvuruları yapılmakta. Burstan yararlanacak öğrenciler,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK bursu kime çıkmaz?

KYK burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.

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