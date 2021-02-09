2020’yi 13.6 milyar lira ciro, 1.6 milyar lira net kârla kapattı! Erciyes Anadolu'dan kıskandıran başarı

Buğra Kardan

Bünyesinde İstikbal, Bellona ve Mondihome gibi dev markaları bulunduran Erciyes Anadolu Holding tarafından önemli yatırımlara imza atılıyor. Bu yatırımlar, hem İç Anadolu hem de Türkiye ekonomisine kuvvet katıyor.

Pandemiye rağmen büyüdük

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) atadığı kayyumlarca idare edilen Erciyes Anadolu, salgın yılı 2020’de de başarılı bir performans çizdi. CEO Alpaslan Baki Ertekin, pandemi şartlarına rağmen geçen sene yüzde 20’nin üzerinde büyüdüklerini söyledi.

Çalışan sayısını arttırdı

Mali yapılarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Ertekin, “2020’yi verimli geçirdik. 13 milyar 628 milyon lira ciro elde ettik. 2 milyar 795 milyon lira brüt kâr, 1 milyar 664 milyon lira faaliyet kârı açıkladık. 1 milyar 636 milyon lira net kâr yazdık” dedi. Ertekin, toplam çalışan sayılarını da 12 bin 150’den 12 bin 698’e yükselttiklerini bildirdi.

Yeni yapılanmaya gidildi

Markalarını atılıma geçirecek stratejik adımlar attıklarını dile getiren Ertekin, şunları kaydetti: “İstikbal’de yeni bir yapılanmaya gittik. Ürettiğini satan İstikbal, çok iyi bir yerde konumlanıyor. Bellona ve Mondihome da öyle. Şu anda bayilere giden tüm ürünler, İstikbal ve Bellona’nın fabrikalarından çıkıyor. Yatırımlarımıza ise ara vermiyoruz. Mobilya yatırımlarımız var. Bellona-6 Sandalye ve Yatak Fabrikamız devrede. Fabrikamızda her sene 480 bin yatak, 420 bin sandalye üreteceğiz. Yenilenebilir enerji yatırımlarımızla da ön plandayız. Bu yatırımlarımızla ekonomiye olumlu katkıda bulunacağız. 330-340 bin hanenin enerji talebini karşılayacağız.”

Gelirler gelir eklediler

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da FETÖ aidiyeti olan grupların ve firmaların gelirlerine gelir eklediklerini vurguladı. Gülal, “Şu anda yönetimimizde olan 796 şirketin aktif büyüklüğü 70 milyar 400 milyon lira, öz kaynak büyüklüğü 29 milyar 100 milyon lira seviyesindedir. An itibarıyla da çalışan sayımız 40 bin 61’dir” bilgilerini paylaştı.

İrtifa kaybı yaşanmadı

Gülal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz ‘FETÖ’den devraldığımız şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacaktır. Bu şirketler istihdam ve katma değer üretmeye devam edecektir’ taahhüdünde bulunduk. Çok şükür taahhüdümüzü yerine getirdik. 42 milyar 500 milyon lira öz kaynak büyüklüğüyle devraldığımız şirketler, aktif olarak 70 milyar 400 milyon lira seviyesine yükseldi. Ortalama aktif olarak yüzde 65 büyüyen bu şirketler, dünden daha kuvvetli.”

Türkiye 13'üncüsü

Gülal, TMSF yönetiminde bulunan Koza Altın’ın kurumlar vergisi sıralamasında Türkiye 13’üncüsü olduğunu hatırlattı. Gülal, “Koza Altın’ı devraldığımızda 5 milyar 200 milyon lira olan aktif büyüklüğü, bugün itibarıyla 12 milyar 500 milyon liraya geldi. Bu şirket TMSF kayyumluğu döneminde yüzde 135 aktif olarak büyüdü” diye konuştu. Erciyes Anadolu Holding’in de salgının tüm olumsuz koşullarına rağmen 2020’yi yüzde 22 büyümeyle kapattığına dikkat çeken Gülal, şöyle devam etti: “Devraldığımızda grubun aktif büyüklüğü 8 milyar 400 milyon liraydı. Bu rakam şu an itibarıyla 16 milyar lirayı buldu. Burada aktif olarak büyüme oranımız yüzde 89 oldu. Holdingin öz kaynağı da 6 milyar 400 milyon liradan 11 milyar liraya çıktı. Burada da hemen hemen yüzde 69 öz kaynak büyümesi yakaladık. Ve yine devir tarihinde 5 milyar 100 milyon lira olan ciromuz, şu anda 13 milyar 600 milyon lira. Burada devraldığımızda bu yana holding cirosal olarak yüzde 167 seviyesinde büyüdü.”

Satış mümkün değil

Gülal, ayrıca Erciyes Anadolu’nun satışa sunulacağı iddialarına cevap verdi. Muhiddin Gülal, “Eğer şirketlerin ekonomik devamında bir tehlike mevcutsa satışları gündeme gelebilir. Ama Erciyes Anadolu Holding üzerinde konuşuyorum bu şirkette sürekli artan bir kârlılık var. Onun için Erciyes Anadolu Holding’in satışı mümkün değil. Hukuki süreçlerin tamamlanması halinde gündeme gelebilir. Yani hukuki süreçler tamamlanmadan kâr elde eden şirketlerimizi satmamız hukuki olarak mümkün değil” şeklinde konuştu.

Risk yok

Gülal, mevduat sigorta rezervinin 2021 Ocak itibarıyla 64 milyar 100 milyon liraya dayandığını da duyurdu. Rezervin riski karşılama oranın şu an itibarıyla 7.4 olduğunun altını çizen Gülal, “Bu rasyoya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü kabul edilebilir oran yüzde 3. Bugün Avrupa’da birçok ülkenin rasyosu yüzde 1’in altında ama ABD’de yüzde 1.4 düzeyindedir. Ve “Bu rasyoyla ve sahip olduğumuz rezerv büyüklüğüyle TMSF Avrupa’nın hatta dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından bir tanesidir’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkemiz finansal anlamda güvende

Türkiye’de 18 yıldır sürdürülen gerek ekonomik gerek siyasi istikrar sayesinde bir bankacılık krizi yaşanmamış olmasının rezervlerini sürekli arttırmalarına olanak sağladığını savunan TMSF Başkanı Gülal, “Biz bu süreçte sadece Bank Asya ile alakalı bir ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldık, 967 milyon lira Bank Asya’nın sigorta limiti kapsamındaki mevduatlarını ödedik. Bu süreçte Bank Asya bu 967 milyon liranın tamını bize geri ödedi. Dolayısıyla rezervinizde bir azalma söz konusu olmadı. Biz gerek rasyomuzla, gerek rezerv büyüklüğümüzle ülkemiz finansal güvenlik ağının en önemli aktörlerinden birisiyiz” dedi.