2020'nin ilk yarısında en çok satılan 5G telefonlar açıklandı

Strategy Analytics isimli bir analiz şirketi, 2020'nin ilk yarısında en fazla satılan 5G akıllı telefonları açıkladı. Samsung Galaxy S20+ 5G, yayınlanan listede birinci olmayı başardı. Verilere göre Samsung Galaxy S20+, tüm 5G akıllı telefon gelirlerinin yüzde 9'unu tek başına oluşturdu.

Samsung Galaxy S20+'ı yüzde 8'lik pay ile Galaxy S20 Ultra 5G takip etti. Yüzde 5'lik paya sahip olan Galaxy S20 5G ise listenin 3'üncü sırasında yer aldı.

Galaxy S20 5G'yi takip eden 5G telefonlar ise sırasıyla Huawei P40 Pro 5G ve Huawei Mate 30 5G oldu.