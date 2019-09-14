2020'de ücretsiz dağıtılacak! İşte almak için tek şart
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, ata tohumlarının 2020 yılında ücretsiz olarak dağıtılacağını, alan kişilerin bunları çoğaltmakla yükümlü olduğunu söyledi.14 Eylül 2019 Cumartesi 09:32
Türkiye’nin dört bir yanından ata tohumu ve maya topladığını anlatan Saraçoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla 2020 yılında isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak ata tohumu verileceğini söyledi. Saraçoğlu, ata tohumunu alan kişilerin bunları çoğaltmakla yükümlü olduklarını anlattı.
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