2020'de dünya doğal afetlerle sarsıldı

ANKARA (AA) - NURİ AYDIN - Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştüğü 2020'de, dünyanın birçok yerinde meydana gelen doğal afetler de yaşamı olumsuz etkiledi.

Avustralya'da 2019'da başlayan orman yangınları Mart 2020'ye kadar ülkenin Yeni Güney Galler eyaletini kavurmaya devam etti. Ülke tarihindeki en yıkıcı afetlerden biri olarak kayıtlara geçen yangında 2020'de 33, toplamda 445 kişi hayatını kaybetti, 13 milyon dönümden fazla alan kül oldu. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda 1,25 milyar hayvanın telef olduğu tahmininde bulundu.

Afrika'da yıl başında başlayan ve uzun süre etkili olan son 70 yılın en büyük çekirge istilası yaşandı. Kenya, Etiyopya'nın güneyi ve Somali'de görülen çekirge istilası Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütünün (FOA) verilerine göre, 100 milyon nüfuslu Etiyopya'da 200 bin hektardan fazla alana zarar vererek milyonlarca insanın gıdaya erişimini tehlikeye attı.

2020'de dünyanın çeşitli bölgelerinde depremler, yangınlar, fırtınalar hayatı durma noktasına getirirken, binlerce kişinin ölümüne yol açan sel felaketleri milyonlarca kişinin yaşamını olumsuz etkiledi. Seller nedeniyle dünya genelinde milyonlarca tarım alanı sular altında kaldı, yüz binlerce hayvan telef oldu.

- 1 Ocak

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 66 kişi hayatını kaybetti, afet nedeniyle yaklaşık 173 bin kişi yerlerinden oldu.

- 12 Ocak

Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki ülkenin en aktif yanardağlarından Taal'da meydana gelen patlamanın etkisiyle 39 kişi öldü. Afet bölgesinden tahliye edilenlerin sayısı 82 bini aştı.

- 25 Ocak

Brezilya'nın güneydoğusunda şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sel ve toprak kaymaları 66 can aldı. Son 110 yılın en şiddetli yağışı görülen ülkede, sel ve heyelan nedeniyle evsiz kalanların sayısı 35 bin kişiyi aştı.

- 13 Nisan

ABD'nin güney eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda 19 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev ve bina hasar gördü. Kötü hava koşullarından en az 150 milyon kişi etkilendi. Yaklaşık 11 eyalette etkili olan sağanak ve kasırgalar nedeniyle 860 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.

- 23 Nisan

ABD'nin güneydoğu bölgesinde etkili olan fırtına yüzünden üç eyalette 7 kişi hayatını kaybetti. Teksas ile Georgia eyaleti arasında 150 binden fazla kişi fırtına nedeniyle elektriksiz kaldı.

- 29 Nisan

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 219 kişi hayatını kaybetti. Bölgede 100 binden fazla kişi afet nedeniyle yerinden olurken, 1586 ev sular altında kaldı. 3 bin 300 dönüm tarım arazisinin de zarar gördüğü açıklandı.

- 7 Mayıs

Ruanda'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda 65 kişi öldü. Selin etkilediği 6 vilayette 5 köprü yıkıldı, 100'e yakın ev sular altında kaldı.

- 8 Mayıs

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5,1 büyüklüğünde depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

- 19 Mayıs

Çin’in güneyinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti.

- 21 Mayıs

Son yıllarda bölgedeki en büyük kasırgalardan biri olarak görülen ve Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan kasırgası nedeniyle 97 kişi yaşamını yitirdi. Afet nedeniyle Batı Bengal'de 500 bin, Odişa'da ise 100 binden fazla kişi barınaklara yerleştirildi. Kasırga nedeniyle Hindistan ve Bangladeş'te yaklaşık 3 milyon kişi tahliye edildi.

- 18 Haziran

Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetti. Sellerden yaklaşık 160 bin kişi etkilendi, binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de su altında kaldı.

- 4 Temmuz

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 63 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 10 eyalette 92 dere ve nehir yatağı taştı, su baskınları bazı köprülerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, yolların çökmesine ve binlerce evin sular altında kalmasına sebep oldu. Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

- 13 Temmuz

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 128 kişi hayatını kaybetti. 2 binden fazla köy su altında kalırken, eyalette 60 binden fazla kişi kamplara sığındı. 100 bin hektardan fazla ekili alanın zarar gördüğü afetten 2,8 milyon kişinin etkilendiği bildirildi.

- 1 Ağustos

Sudan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketlerinde 114 kişi hayatını kaybetti. Seller nedeniyle 100 bin bina zarar görürken, yaklaşık 108 bin büyükbaş hayvan telef oldu. Sudan'da sel nedeniyle acil durum ilan edildi. Taşkınlarda yüz binlerce hektarlık tarım alanı da zarar gördü.

- 12 Ağustos

Yemen'de şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketi nedeniyle 174 kişi yaşamını yitirdi. Sel, binlerce barınak ve evi kullanılamaz hale getirdi, binlerce aile zarar gördü.

- 15 Ağustos

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde orman yangınlarında 7 kişi öldü. 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. En az 1200 ev yangında küle döndü.

- 26 Ağustos

Afganistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışlar nedeniyle görülen seller 150'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

- 8 Ekim

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 84 kişi öldü. Ülkede 52 bin 933 evi su bastı, 24 bin 734 ev ağır hasar gördü. 107 bin 500 hektardan fazla ekili alanın zarar gördüğü sellerde 461 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan da telef oldu.

- 28 Ekim

Vietnam'da etkili olan Malove tayfunu sebebiyle 35 kişi yaşamını yitirdi. Saatteki hızı 150 kilometreye varan tayfun nedeniyle Quang Nam'da yaklaşık 56 bin evin çatısı uçtu. Afet nedeniyle 40 binden fazla kişi de evlerinden tahliye edildi.

- 4 Kasım

Orta Amerika ülkelerini vuran Eta kasırgası nedeniyle Honduras, Guatemala, Panama ve Nikaragua'da yaklaşık 200 kişi yaşamını yitirdi. Kasırganın yol açtığı şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce ev zarar görürken, 100'den fazla yol ve köprü kullanılamaz hale geldi.

- 13 Kasım

Filipinler'de Vamco tayfununun yol açtığı sellerde 67 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Afet nedeniyle tarımsal ürünlerdeki zarar 24 milyon doları aşarken, tayfun nedeniyle 25 bin 852 ev de hasar gördü.

- 9 Aralık

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Whakaari Yanardağı'nda meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybetti.