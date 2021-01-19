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Otomotiv 2020’de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi
Otomotiv

2020’de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

Türkiye’den 2020’de 118 ülke ve özerk bölgeye binek otomobil ihracatı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 19:57:00 -
2020’de 9,5 milyar dolarlık binek otomobil ihraç edildi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, ülke ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisi geçen sene 25 milyar 548 milyon 468 bin dolarlık ürün ihraç etti. Bu rakamın yüzde 37’sini oluşturan binek otomobil dış satımı ise 9 milyar 533 milyon 689 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektör, geçen yıl en fazla binek otomobil ihracatını Fransa’ya yaptı. Bu ülkeye dış satım 1 milyar 641 milyon 136 bin dolar oldu. Fransa’yı, 877 milyon 798 bin dolarlık binek otomobil ihracatıyla İtalya takip etti. İhracatta üçüncü sırada yer alan Almanya’ya ise 852 milyon 949 bin dolarlık binek otomobil satıldı. Türkiye’nin otomotiv endüstrisi, Birleşik Krallık’a 800 milyon 481 bin, İspanya’ya 693 milyon 700 bin, İsrail’e 559 milyon 115 bin, Polonya’ya da 494 milyon 960 bin dolarlık binek otomobil ihracatı gerçekleştirdi. Ayrıca, binek otomobil ihracatında Slovenya 452 milyon 782 bin dolarla 8’inci, Belçika 357 milyon 647 bin dolarla 9’uncu, Mısır 331 milyon dolarla 10’uncu sırada yer aldı.

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