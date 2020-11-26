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Teknoloji 2020 yılının en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu
Teknoloji

2020 yılının en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

Araştırma şirketi Gartner, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 04:08:00 -
2020 yılının en çok satan akıllı telefon markaları belli oldu

ABD merkezli araştırma şirketi Gartner, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde en çok satan akıllı telefon markalarını açıkladı. Yayınlanan listeye göre, üçüncü çeyrekte dünya genelinde 366 milyon akıllı telefon satıldı.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yüzde 22 pazar payı ile en çok akıllı telefon satan marka oldu. Şirket, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde toplamda 80,82 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

Listenin ikinci sırasında Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Huawei yer aldı. Huawei, 51.83 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 14.4'e çıkardı.

44,41 milyon akıllı telefon satan Xiaomi, yüzde 12,1'lik pazar payıyla listenin 3. sırasında yerini aldı. Xiaomi, 2020 yılında akıllı telefon satışlarını yüzde 34,9 oranında arttırdı.

Xiaomi'yi Apple ve OPPO takip etti. Temmuz ve Eylül ayları arasında 40,6 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren Apple'ın pazar payı yüzde 11,1 oldu. OPPO ise üçüncü çeyrekte 29,89 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi.

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