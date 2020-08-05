Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının “Peygamberimiz ve Çocuk“ olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasını “Peygamberimiz ve Çocuk“ olarak belirlediklerini ve bu tema çerçevesinde 6 - 8 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenleyeceklerini duyurdu.

Başkan Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gözaydınlığımız ve geleceğimiz çocuklarımıza Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) gözünden bakabilmek, bugünü ve yarınlarına Kur’an ve sünnet perspektifinden çözümler sunabilmek adına 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası’nı “Peygamberimiz ve Çocuk” temasıyla idrak edeceğiz.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 6-8 Kasım tarihleri arasında birbirinden farklı konu başlıkları ve konukların katılımıyla düzenlenecek olan Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu’nu da “Peygamberimiz ve Çocuk” başlığıyla gerçekleştirmiş olacağız.”

Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu: Peygamberimiz ve Çocuk

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurduğu sempozyumla, çocuk konusunu Kur’an ve Sünnet perspektifinden ele almak, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı sorunlara temel dini referanslar bilhassa Hz. Peygamber’in sünneti ekseninde çözüm önerileri sunmak, Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklara yönelik hizmetlerinin değerlendirmesini yapmak ve geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 6 - 8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde tebliğ sunabilecekler. Katılımcılar, tebliğ özetlerini 4 Eylül 2020 tarihine kadar teslim edebilecekler.

Kabul edilen tebliğ özetleri, 18 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Tebliğ metinlerinin son teslim tarihi ise 23 Ekim 2020 olarak belirlendi

Katılım Şartları

Sempozyuma kabul edilecek tebliğlerde;bilimsel ve özgün olmaları,tebliğ özetlerinin konuyu 300 ile 400 kelime ile ana hatlarıyla açıklaması isteniyor.

Özetler, katılım formu kullanılarak [email protected] adresine e-posta yoluyla, 0312 284 55 25 numaralı hatta faks çekilerek veya Diyanet İşleri Başkanlığı’na posta ile gönderilecek.

Tebliğ metinleri, 5000 ile 7000 kelime arasında olacak. Ayrıca oturumlarda tebliğ sunumu 20 dakika ile sınırlı tutulacak.

Konular

Sempozyumda,“Kur’an Penceresinden Çocuk”, “Peygamberimiz ve Çocuk”, “Bugünün Çocukları”, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Çocuklara Yönelik Hizmetleri” konuları ele alınacak.

Mevlid-i Nebi Haftası

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen ve MevlidKandili’ni de içerisine alan Mevlid-i Nebi Haftası, her yıl farklı bir tema çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

Mevlid-i Nebi Haftası boyunca belirlenen tema çerçevesinde yapılan etkinlikler, sempozyum ve diğer programlarla Hazreti Peygamber’in örnek hayatı anlatılıyor, Hazreti Peygamberi anma ve anlamaya yönelik birçok program icra ediliyor.