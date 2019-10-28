2020 hac kayıtları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca, 2020 yılında hacı adayı sayısının 3 bin 500 kişi artırılması için çalışıldığı bildirildi. Hacı adayları, hacı olacakları günün heyecanını yaşıyor. Bu aşamada en çok merak edilen ise 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? sorusu oldu. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 3 yıl boyunca hac ambargosu uygulayacağı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, 2020 yılında hacı adayı sayısının 3 bin 500 kişi artırılması için çalışıldığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye 2020 ile 2022 yılları arasında hac ambargosu uygulayacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını belirterek "Bu iddialar tamamen asılsız paylaşımlar, doğru bilgi değil. Tamamen bilgi kirliliğinden oluşan paylaşımlar. Başkanlık olarak 2020 hac organizasyonu için şu anda tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kuraları geçen sene 28 Aralık Cuma günü saat 14:45'de Diyanet Başkanlığı Konferans Salonu'nda çekilmişti. Bu yıl ise kura çakilişinin 27 Aralık Cuma günü gerçekleşmesi bekleniyor.

Hac kayıtları ne zaman başlayacak?

2020 yılı hac kayıtlarının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. 2019 yılı hac yolculuğu için ön başvurular 8-14 Aralık 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekimi 28 Aralık 2019 tarihinde yapılmış hak kazananlar kesin kayıt işlemlerini 02-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirmişti.

Buna göre, 2020 hac ön başvurularının ve kura çekiminin 2019 Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor. Resmi olarak başvuru tarihi ve hac fiyatları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Hac kimlere farzdır?

Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;

Müslüman olmak.

Akıllı olmak.

Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.

Hür olmak.

Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)

Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.

Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak.

Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.