Binlerce kişinin merakla sorduğu 2020 CTE personelinin tayin sonuçları açıklandı mı sorununun cevabı geldi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2020 yılı bakanlık ve komisyon atamalı personelin tayin sonuçlarını açıkladı. İşte detaylar..

16 ila 27 Mart tarihleri arasında alınan Haziran dönemi isteğe bağlı tayin başvuruları, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı.

19 Haziran tarihinde açıklanacağı beklenen 2020 CTE personelinin tayin sonuçları gece yarısında açıklanarak gecikmeli de olsa yayımlandı.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Müdür Yardımcılarının Naklen Atamaları Sonuçlarına İlişkin Duyuru

2020 Yılı Yaz Kararnamesi kapsamında; Bakanlık atamalı personelden ceza infaz kurumu birinci müdürü ve ceza infaz kurumu ikinci müdürü ile denetimli serbestlik müdürü ve denetimli serbestlik müdür yardımcılarının naklen atamaları tamamlanmıştır.

Bu kapsamda naklen atanma talebi uygun görülen veya resen değerlendirilen müdürlere dair liste Ek 'dedir.

Listede ismi bulunmayanların talebi uygun görülmemiştir. Ataması yapılan tüm müdürlerimize yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.