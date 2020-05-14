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Spor

2020 Britanya Bisiklet Turu iptal edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-14 15:40:56 -
2020 Britanya Bisiklet Turu iptal edildi

ANKARA (AA) - Bu yıl 6-13 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Britanya Bisiklet Turu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, devam eden salgın nedeniyle 2020 Britanya Bisiklet Turu'nun iptal edildiği ve bu yıl Cornwall bölgesi ile Aberdeen kenti arasında oluşturulan rotanın, gelecek yıl eylül ayında yapılması planlanan yarışta kullanılacağı belirtildi.

En prestijli bisiklet yarışları arasında yer alan Britanya Turu'nu, geçen yıl Hollandalı sporcu Mathieu van der Poel kazanmıştı.

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