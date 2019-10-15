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2020 asgari ücret zammı ne zaman yapılacak?

2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından karar duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2019'da asgari ücretin 2 bin 20 lira olacağını açıkladı. Peki önümüzdeki yıl 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı 2020 ne zaman yapılacak?

15 Ekim 2019 Salı 18:24
2020 asgari ücret zammı ne zaman yapılacak?

2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından karar duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2019'da asgari ücretin 2 bin 20 lira olacağını açıkladı. Peki önümüzdeki yıl 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zammı 2020 ne zaman yapılacak?

2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Geçtiğimiz yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından karar duyurulmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2019'da ücretin 2 bin 20 lira olacağını açıkladı. Şimdi 2020 asgari ücret miktarının ne kadar olacağı merak konusu.

Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık): 2.558,40 TL

Asgari Ücret 2019 Net: 2.020,90 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük): 85,27 TL

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintiler

Brüt Ücret: 2.558,00 TL

Sigorta Prim İşçi Payı: 358,12 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı: 25,58 TL

Gelir Vergisi Matrahı: 2.174,30 TL

Gelir Vergisi: 326,15 TL

Damga Vergisi: 19,42 T

Kesintiler Toplamı: 729,26 TL

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 18:24
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