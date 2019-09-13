2020-2021 Yeni Ekonomi Programı bu ay açıklanıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 10. Yıl Daveti’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Yılın ikinci yarısında beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlamayla yılı pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz’’ dedi. Merkez Bankası’nın faiz kararının etkilerinin önümüzdeki günlerde görüleceğini vurgulayan Albayrak, 2020-2022 YEP’i büyük ihtimal eylül içinde açıklayacaklarını dile getirdi. Ekonomi alanındaki gelişmeleri değerlendiren Bakan Albayrak, ’’ Türkiye dünyada en korunaklı ülkelerden biri olma konusunda adımlar atıyor’’ mesajını verdi.

Çok farklı noktadayız

Bakan Albayrak, açıklamalarında global ekonomik gelişmelerin yanı sıra içerideki normalleşme sürecine de değinerek şunları söyledi: “10 yıl öncesine göre küresel ve bölgesel anlamda çok farklı noktadayız. Ülkemizin en az düzeyde etkilenmesi adına ihtiyatlı politikalara devam ediyoruz. Ticaret savaşları, ekonomi politikalarını derinden etkiliyor. Bugün ülkeler ticarette dezavantajlı duruma düşmemek için aksiyonlar alıyor. Türkiye olarak biz geçtiğimiz yıl ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık. Küresel ticaret savaşının etkilerine karşı Türkiye dünyada en korunaklı ülkelerden biri olma konusunda adımlar atıyor. Tarihin en büyük küresel ataklarını yaşadığımız son bir yılda elde ettiğimiz kazanımlarına 2020’de çok daha ileriye taşıyacağız.”

Pozitif büyüme mesajı

"Yeni Ekonomi Programı’nda büyüme için dengelenme vurgusu yapmıştık" diyen Albayrak, “2019’un ilk çeyreğinde yıllık bazda daralma yaşandı. Ama toparlanma sinyallerini almaya başlamıştık. Yılın ikinci yarısında beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlamayla yılı pozitif büyümeyle kapatacağımıza inanıyoruz” dedi.