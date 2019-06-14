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2019’da 3,77 kat arttı! Teknolojinin öncüleri siber saldırıları masaya yatırdı

Türk Telekom'un ev sahipliği yaptığı Siber Güvenlik Zirvesi’nde, dünyada siber tehditlerle mücadele yöntemleri ve global örnekler masaya yatırılarak, çözüm önerileri geliştirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 10:45
2019’da 3,77 kat arttı! Teknolojinin öncüleri siber saldırıları masaya yatırdı

Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi’ni hayata geçiren Türk Telekom, yurt içinden ve yurt dışından teknoloji sektöründen 200’den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı Siber Güvenlik Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Zirve’de, dünyada siber tehditlerle mücadele yöntemleri ve global örnekler masaya yatırılarak, çözüm önerileri geliştirildi.

Zirvede konuşan Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Türkiye’nin En Büyük Siber Güvenlik Merkezi ile hem Türkiye’mizi hem de ülkemizin en stratejik ve seçkin şirketlerini siber tehditlere karşı aralıksız bir şekilde korumayı sürdürüyoruz” dedi. Sayan, “Siber güvenliğin sağlanması sadece teknoloji yoğun kullanıldığı alanlarda tehlikeleri bertaraf etmek için değil, sosyal ve ekonomik hayatla ilgili riskler ve aynı zamanda milli güvenliğin de bir parçası” diye konuştu.

Dijital dönüşümde yol gösterici

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal da, yeni ürün ve hizmetlerle IoT’den Yapay Zekâ’ya, Bulut’tan Analitik ve Big Data’ya kadar her şeyi dijital dönüşüm kapsamında değerlendirip, bu yolda siber güvenliği ön planda tutarak kamu ve özel sektöre dijitalleşme yolculuklarında yol gösterici olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalması ve güvenle saklanması için Türkiye’nin en büyük veri merkezini Esenyurt’ta hizmete sunduklarını ifade eden Önal, “Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen Esenyurt Veri Merkezimiz, Türkiye’nin en güvenli veri merkezi olmasının yanı sıra konumu itibarıyla aynı zamanda İstanbul Havaalanı’na en yakın veri merkezi olma özelliğini de taşıyor” açıklamasında bulundu.

2019’un ilk dört ayında bin 23 saldırı gerçekleşti

Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “10 yılı aşkın süredir Türkiye’nin ilk Siber Güvenlik Servis Sağlayıcısı Telekom Operatörü olarak Siber Güvenlik Merkezi’mizi 24 Aralık’ta açtık. Sistemlerimiz üzerinden genel bir analiz yapıldığında; 2019 yılının ilk dört ayında ise; 1023 atak gerçekleştiğini görüyoruz. 2019 yılının ilk dört ayı ile 2018 yılının aynı periyodu karşılaştırıldığında atak sayısının yaklaşık 3,77 kat arttığı görülmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:45
  1. İstanbul
  2. Siber Güvenlik Merkezi
  3. Türk Telekom
  4. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan
  5. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal
  6. Yapay Zekâ
  7. Türk Telekom Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç

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