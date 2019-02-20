2019 yerel seçim anket sonuçlarında son durum hangi parti önde? | 2019 yerel seçim anket sonuçları tüm iller

Yerel seçim 2019 seçimlerine az bir vakit kala özel şirketlerin yürüttüğü anket sonuçlarında son durum ne? Yerel seçim 2019 anket sonuçlarına göre hangi parti önde? Hangi ilde hangi parti önde? İşte ORC, Avrasya Araştırma ve MAK Danışmanlık verilerine göre il il yerel seçimde önde olan partiler...

Ankara yerel seçim anket sonuçları 2019

ORC, Avrasya Araştırma ve MAK Danışmanlık Ankara yerel seçim anket sonuçları 2019 verilerine göre Ankara’da kim önde? Ankara’da Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ile Millet İttifakı’nı adayı Mansur Yavaş yarışmakta. Peki Ankara anket sonuçları 31 Mart, Ankara anket sonuçları 2019, Ankara seçim anket sonuçları, Ankara Büyükşehir belediyesi anket sonuçları son dakika Mehmet Özhaseki mi Mansur Yavaş mı önde?

ORC Araştırma, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için altısı büyükşehir olmak üzere 10 kentin seçmen tercihine ilişkin yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. ORC araştırma, 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma sonuçlarını açıkladı Anketin sonuçlarına göre, Ankara’da seçmenlerin yüzde 41,9’u İYİ Parti’nin de desteklediği CHP adayı Mansur Yavaş’tan yana kullanacağı görülüyor. Seçmenlerin yüzde 36,8’i ise “Cumhur İttifakı” tarafından belirlenen AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki’den yana oy kullanacağı gözlenmekte.

Trabzon yerel seçim anket sonuçları 2019

ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayıMehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Trabzon yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Trabzon yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Sakarya yerel seçim anket sonuçları 2019

ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Sakarya yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Sakarya yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

İzmir anket sonuçları yerel seçim 2019

MAK Danişmanlık Yönetim Kurulu Başkanı araştırmacı Mehmet Ali Kulat, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Kulat'a göre, CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir’de kim önde? İzmir’de CHP’nin Tunç Soyer tercihine değinen araştırmacı Mehmet Ali Kulat, "İYİ Parti’li seçmen Tunç Soyer ismine tepki gösteriyor. O tabanın yüzde 70’i büyükşehirde Tunç Soyer’e oy vermez gibi gözüküyor. Onlar da özellikle bu taban hitap edecek bir takım çıkışlar yapmaya çalışıyorlar.” dedi.

Konsensus Araştırma'nın "İzmir'in Yerel Siyasi Trendleri Araştırması Ocak 2019" anket sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'de önde olduğu belirtildi. Ankete katılanlara "Bu pazar bir yerel seçim olsa, adaylardan bağımsız düşündüğünüzde hangi siyasi partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmaya katılanların yüzde 45,8'i CHP'ye, yüzde 34,8'i AK Parti'ye, yüzde 5,6'sı İYİ Parti'ye, yüzde 4,3'ü MHP'ye, yüzde 3'ü HDP'ye oy vereceğini belirtirken, yüzde 2,4'ü oy kullanmaya gitmeyeceğini, yüzde 0,3'ü geçersiz veya boş oy kullanacağını, yüzde 0,8'i kime oy vereceğinin partilerin göstereceği adaylara bağlı olduğunu, yüzde 1,9'u kararsız olduğunu belirtirken, yüzde 0,6'sı ise bu soruya cevap vermedi.

ORC'nin Mart 2019 yerel seçimlerinin nabzını tutmak için yaptığı araştırma 01 - 09 Kasım 2018 tarihleri arasında 5 Büyükşehir’de yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirildi. Ankete katılanlara 31 Mart 2019 yerel seçimlerde oy vermeyi düşündüğünüz parti hangisidir? Sorusu yöneltildi. Bu soruya yüzde 39.0 CHP, yüzde 25.1 AK Parti, yüzde 7.8 MHP, yüzde 4.7 HDP ve yüzde 4.1 İYİ Parti cevabını verdi.

Tekirdağ yerel seçim anket sonuçları 2019

Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.

ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunda CHP'nin adayı, İYİ Parti'nin de desteklediği Mansur Yavaş önde. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy tercihini Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş'tan yana kullanacağını bildirdi. Seçmenlerin %36,8'i ise Ankara'nın Cumhur İttifakı/Ak parti adayı Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı.

Piar Araştırma şirketinin 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankette de Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 41,7 ile Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki'nin yaklaşık 6 puan önünde yer aldı.

Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ankara'da 31 Mart 2019 yerel seçimler için yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Kulat, Ankara'da Mansur Yavaş'ın 5-6 puan önde olduğunu söyledi. Kulat, "Son 5 seçimde muhalefet görmediği düzeyde önde görünüyor. Bunda ekonomik kaygıların da mutlaka bir etkisi var."dedi.

Kayseri yerel seçim anket sonuçları 2019

Kayseri yerel seçim anketi ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Kayseri yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Kayseri yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Manisa yerel anket sonuçları 2019

ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Manisa yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Manisa yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Ordu yerel seçim anket sonuçları 2019

2019 il il seçim anketi... ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Ordu yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Ordu yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Kahramanmaraş yerel seçim anket sonuçları 2019

2019 il il seçim anketi... ORC Araştırmanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yayınladığı seçmen tercihi raporunu yayınladı. 14-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırmada Ankara seçmeninin %41.9'u Yansur Yavaş derken, seçmenlerin %36,8'i ise Mehmet Özhaseki'den yana oy kullanacağını açıkladı. Ankara Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mehmet Özhaseki %47.4 oy oranına sahip iken, CHP'nin Adayı Mansur Yavaş %42.4 oy oranında gözüküyor. Ankete katılan 4200 kişi ile yapılan görüşmeler sonucu % 10.3 oranında seçmenin kararsız olduğu gözüküyor. Gezici Araştırma şirketinin yedi büyük şehirde yaptığı yerel seçim anketine göre ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk sırada yüzde 52,2 ile AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki, ikinci sırada da yüzde 47,8 ile CHP + İyi Parti Millet İttifakı’nın CHP'li adayı Mansur Yavaş bulunuyor. Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Konsensus İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 44,3'ü AK Parti'ye, yüzde 41,6'sı CHP'ye oy vereceklerini belirtti. Katılımcıların yüzde 6,1'i kararsız. Anket şirketlerinin Kahramanmaraş yerel seçim sonuçlarına ilişkin verilerini açıklamadı. Ancak ORC araştırma daha önceden Kahramanmaraş yerel seçim anket sonuçlarını açıklamıştı.

Samsun yerel seçim anket sonuçları 2019

Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.

Van yerel seçim anket sonuçları 2019

ORC 2019 seçim anketi. ORC anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 40, HDP yüzde 50, CHP ise yüzde 2 oy oranına sahipti. Öte yandan Rawest araştırma şirketinin 31 Mart yerel seçimler için Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde yaptığı saha araştırmasına göre AK Parti her üç şehirde de 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını artırıyor. HDP Van'da 2014 yerel seçimlere göre düşüş olduğu gözleniyor. HDP'nin oyu yüzde 50.3.

Iğdır yerel seçim anket sonuçları 2019

AK Parti ve MHP, yerel seçimler kapsamında Doğu’daki 5 ilin mevcut durumunu yeniden masaya yatıracak. Kars, Iğdır, Muş, Bitlis ve Siirt’in yerel seçimlerde HDP’ ye geçmemesi için iki partinin kurmayları önümüzdeki günlerde bir araya gelerek özel bir formül geliştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediye başkan adaylarına yaptığı, “Hizmetlerinizi halka anlatın, HDP’ ye belediye kaptırmayın” açıklamalarından sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de Cumhur İttifakı’nın birlikte hareket edeceği illerle ilgili yeni düzenlemeler yapılabileceğini işaret etmesinin üzerine parti kurmayları harekete geçti.

Muş, Bitlis ve Siirt'i Cumhur İttifakı alır

2014 Yerel Seçimleri ile 24 Haziran 2018 Genel Seçim sonuçlarını ayrıntılı olarak analiz eden parti yetkilileri Kars, Iğdır, Muş, Bitlis ve Siirt’in durumunu tekrar görüşecek. Yapılan analizlerde Muş, Bitlis ve Siirt’te AK Parti’nin HDP ile yarıştığı ve MHP’nin de AK Parti’ye destek olması halinde bu 3 ilde seçimi Cumhur İttifakı’nın kazanabileceği ortaya konuldu. Iğdır’da bir önceki yerel seçimlerin MHP ve HDP arasında geçtiği belirtilirken AK Parti ve MHP arasında oyların bölünmesi nedeniyle HDP’nin seçimden galip çıktığı belirlendi. Bu nedenle Iğdır’da AK Parti’nin MHP’yi destekleyebileceği öğrenildi. Iğdır için son yerel seçim anket sonuçları açıklanmadı. Ancak Iğdır’da Cumhur İttifakı tek aday çıkarmada adım atarsa Iğdır’ı Cumhur İttifakı rahat bir şekilde alması bekleniyor.

Ağrı yerel seçim anket sonuçları 2019

Ağrı seçim anketi 2019. Türkiye 31 Mart 2019’da yerel seçimler için sandık başına gidecek. Yerel seçimler 2019 için partiler aday belirleme çalışmalarına devam ederken, anket şirketleri de 2019 yerel seçim sonuçlarına ilişkin anket verilerini açıklamaya başladı. Peki Mart 2019 yerel seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti Ağrı Belediye Başkanı adayı Savcı Sayan, ”CHP bıraktığım gibi hiçbir gelişme yok. Üst akıl ne derse o çizgide politika izliyorlar. CHP’yi bilen ve iyi analiz eden bir siyasetçiyim. CHP’nin ipi artık başkasının ellerinde. Cumhurbaşkanı’ma söz verdim, Ağrı’yı şaha kaldıracağız.” Diyerek Ağrı’da iddia olduğunun altını çizdi. Anket şirketleri tarafından Ağrı yerel seçim anket sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak Ağrı’da AK Parti ve HDP’nin kıyasıya yarışacağı biliniyor.

Gaziantep yerel seçim anket sonuçları 2019

Rawest araştırma şirketinin 31 Mart yerel seçimler için Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde yaptığı saha araştırmasına göre AK Parti her üç şehirde de 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını artırıyor. Gaziantep'de ise yine AK Parti kazanıyor.

Gaziantep 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 51.43

CHP: Yüzde 15.02

MHP: Yüzde 12.82

HDP: Yüzde 11.71

İYİ Parti: Yüzde 6.76

SP: Yüzde 1.21

Zonguldak yerel seçim anket sonuçları 2019

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. Zonguldak son durum ne? Zonguldak belediyesini hangi parti alıyor? İşte ORC'nin 17-31 Ocak tarihlerileri arasında Zonguldak için yaptığı yerel seçim Zonguldak yerel seçim anket sonuçları 2019:

MHP adayı Hamdi Ayan % 30.4

CHP adayı Şenol Şanal % 28.1

AK Parti adayı Ömer Selim Alan % 25.8

Şanlıurfa yerel seçim anketi 2019

Rawest araştırma şirketinin 31 Mart yerel seçimler için Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde yaptığı saha araştırmasına göre AK Parti her üç şehirde de 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını artırıyor. Rawest'in anketine göre, Urfa’da AK Parti önde görünüyor.

Mardin yerel seçim anket sonuçları 2019

Rawest araştırma şirketinin 31 Mart yerel seçimler için Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde yaptığı saha araştırmasına göre AK Parti her üç şehirde de 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını artırıyor. Rawest'e göre HDP Mardin'de yüzde 58.2 oy oranına sahip gözüküyor.

HDP oy kaybediyor

Şubat ayı başında yayınlanan araştırma sonuçlarına göre 2014 yerel seçimlere göre oy oranını artıran HDP'nin 24 Haziran seçimlerine kıyasla oylarındaki gerileme dikkat çekiyor. Buna göre Diyarbakır'da AK Parti'nin oyu yüzde 32,8 HDP'nin yüzde 62,3 diğer partilerin oy oranı yüzde 4,9 çıktı. Van'da AK Parti'nin oyu yüzde 38,5 HDP'nin oyu yüzde 57,3 olurken Mardin'de ise AK Parti yüzde 35,4 HDP yüzde 58,2 oy alıyor.

Optimar'dan yerel seçim anket sonuçları

Optimar Araştırma, seçmenin siyasi tercihini ortaya koymayı amaçlayan ve 28 Aralık- 3 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre "321 Mart seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 32.5'i AK Parti, yüzde 20.4 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 5.5 İYİ Parti, yüzde 5.4 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), yine yüzde 5.4 Halkların Demokratik Partisi (HDP), yüzde 1 ise Saadet Partisi (SP) ve yüzde 1.2'i de "diğer partiler" yanıtını verdi.

Muğla yerel seçim anket sonuçları 2019

Mersin 2019 yerel seçim anket sonuçları. ORC yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. ORC araştırma tarafınan yapılan ankette, 26 bin 800 kişi ile görüşüldü. Muğla yerel seçim anket sonuçları merak edilmekte. Anketin diğer bölümlerinde ise vatandaşa mevcut belediye yönetiminden memnun olup olmadıkları soruldu. İşte Muğla yerel seçim anket sonuçları…

Mersin yerel seçim anket sonuçları 2019

Mersin 2019 yerel seçim anket sonuçları. ORC yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. ORC araştırma tarafınan yapılan ankette, 26 bin 800 kişi ile görüşüldü. Mersin yerel seçim anket sonuçları merak edilmekte. Anketin diğer bölümlerinde ise vatandaşa mevcut belediye yönetiminden memnun olup olmadıkları soruldu. İşte Mersin yerel seçim anket sonuçları…

ORC Genel Müdürü, Murat Pösteki partilerin oy durumuna ilişkin olarak, "Söyleyeyim, şu an bir genel seçim olsa Cumhur ittifakının oy oranında bir değişiklik yok. Ak parti oylarında az düşüş, MHP oylarında da az yükseliş var. Yani Cumhur ittifakının oyu yine kendi içerisinde olan partiye gidiyor. HDP yüzde 8 civarı, CHP'de aldığı oy oranında duruyor. İyi Parti'de yüzde 6,7'de duruyor." diye konuştu.

Diyarbakır yerel seçim anket sonuçları 2019

Diyarakır anket sonuçları 2019 yerel seçim. ORC yerel seçim anket sonuçlarını yayınladı. ORC araştırma tarafınan yapılan ankette, 26 bin 800 kişi ile görüşülmüştü. ORC’nin son yaptığı anket sonuçlarına göre, AK Parti yüzde 34, HDP ise Yüzde 59 oy aldığı görülmüştü. Diyarbakır’da AK Parti ile HDP arasındaki fark giderek daralıyor. Öte yandan Rawest araştırma şirketinin 31 Mart yerel seçimler için Mardin, Diyarbakır ve Van illerinde yaptığı saha araştırmasına göre AK Parti her üç şehirde de 24 Haziran seçimlerine göre oy oranını artırıyor. Şubat ayı başında yayınlanan araştırma sonuçlarına göre 2014 yerel seçimlere göre oy oranını artıran HDP'nin 24 Haziran seçimlerine kıyasla oylarındaki gerileme dikkat çekiyor. Buna göre Diyarbakır'da AK Parti'nin oyu yüzde 32,8 HDP'nin yüzde 62,3 diğer partilerin oy oranı yüzde 4,9 çıktı.

Aydın yerel seçim anket sonuçları 2019

Gezici Araştırma Genel Müdürü Murat Gezici'ye göre CHP+İYİ Parti ve HDP yakınlaşmasına Aydın ilinde ciddi tepki olduğu görülüyor, Aydın ilindeki İyi Parti ve MHP tabanın % 85 ortalama oranla Mustafa Savaş'a oy verdiği görülüyor. Araştırmaya katılan halkın önümüzdeki seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,2'si AK Parti + MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı Mustafa Savaş'a oy vermek istediğini, % 47,8'i ise CHP + İyi Parti İttifakı'nın CHP Adayı Özlem Çerçioğlu'na oy vermek istediğini ifade etmektedir. HDP Seçmeninin Özlem Çercioğlu'nu desteklediği görülüyor.

İstanbul seçim anket sonuçları 2019

ORC Araştırma Şirketi'nin, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da yaptığı araştırmanın sonuçlarında Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında 4 puan fark olduğu belirtildi. 28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 5 bin 950 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan ankette AK Parti Adayı Binali Yıldırım ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 4 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 43,6'sı 31 Mart'ta tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 39,7'lik kesim Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Ankete göre kararsızların oy oranı ise yüzde 13.9.

Hatay yerel seçim anket sonuçları 2019

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ARGETUS Araştırma ile Optimar Araştırma şirketleri, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Son dakika Hatay yerel seçim 2019 anket sonuçları haberi. ARGETUS Araştırma Şirketi, 31 Mart 2019’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin gerçekleştirdiği anket sonuçlarını son dakika olarak kamuoyuna paylaştı. ARGETUS Araştırma Şirketi,14-28 Ocak 2019 tarihlerinde, 26 ilde 3 bin 264 kişiyle yüz yüze görüşme tekniğiyle gerçekleştirilen araştırmada çarpıcı sonuçlar gözlerden kaçmadı.

Hataylılar Cumhur İttifakı’ndan yana tercihte bulunacaklarını açıkladı. Hatayın yüzde 53,8’i AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Güler’i tercih ederken, yüzde 43,5’i de CHP ve İYİ Parti adayı Lütfü Savaş’ı tercih edeceğini belirtti.

Antalya yerel seçim anket sonuçları 2019

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek % 40,5

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel % 38.7

Kararsız % 18.4

Diğer % 2,4

Bursa yerel seçim anket sonuçları 2019

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. Bursa'da son durum ne? Bursa'da büyükşehiri hangi parti alıyor? İşte ORC'nin 17-31 Ocak tarihlerileri arasında Bursa için yaptığı yerel seçim Bursa anket sonuçları:

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey % 36,5

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş % 35.2

Kararsız % 25.5

Diğer % 2,8

Denizli yerel seçim anket sonuçları 2019

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. Denizli'de son durum ne? Denizli'de büyükşehiri hangi parti alıyor? İşte ORC'nin 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan araştırma sonuçları:

AK Parti ve MHP'nin adayı (Cumhur İttifakı) Osman Zolan % 38,7

CHP ve İYİ Parti'nin ada ıÜmit Bahtiyar % 37.0

Kararsız % 22.5

Diğer % 1,8

Eskişehir yerel seçim anket sonuçları 2019

1 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada son durum ne? Hangi büyükşehiri hangi parti alıyor? 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma, Ankara, Bursa, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli ve Çankırı illerini kapsıyor. İşte 24 Haziran genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC Balıkesir yerel seçim 2019 anket sonuçları

Adana yerel seçim sonuçları 2019

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada son durum ne? Hangi büyükşehiri hangi parti alıyor? 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma, Ankara, Bursa, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli ve Çankırı illerini kapsıyor. İşte 24 Haziran genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC Balıkesir yerel seçim 2019 anket sonuçları

Balıkesir yerel seçim anketi 2019

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi ORC Araştırma, seçimlere ilişkin anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarında en çok merak edilen ise büyükşehirlerde kim önde. İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayan araştırmada son durum ne? Hangi büyükşehiri hangi parti alıyor? 17-31 Ocak tarihlerini kapsayan en güncel araştırma, Ankara, Bursa, Zonguldak, Bartın, Balıkesir, Eskişehir, Isparta, Antalya, Denizli ve Çankırı illerini kapsıyor. İşte 24 Haziran genel seçim sonuçlarını en yakın bilen ORC Balıkesir yerel seçim 2019 anket sonuçları

Çankırı yerel seçim anket sonuçları 2019

AK Parti’nin Çankırı adayı Hüseyin Boz’un oy oranı ise 39.5 seviyesindeyken, MHP Çankırıadayı İsmail Hakkı Esen %27,1 oy oranına sahip. MHP adayını takip eden isim İYİ Parti Çankırıadayı Raif Oktay %7,7 oranında. CHP Çankırıadayı Mustafa İbişoğlu %3,5 Kararsın oy oranı ise %20,0. Çankırı'da diğer parti adaylarına ait anket sonuçları %2,2. Sonuçlara göre Çankırı 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti adayı Hüseyin Boz önde.

3 Mayıs 2018 tarihinden bu yana Çankırı Belediye Başkanı olarak görev yapan Hüseyin Boz, 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin Çankırı belediye başkan adayı olarak gösterildi.

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