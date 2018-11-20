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2019 ucuz borsa, değerli TL yılı olacak

2019 yılı için dolar/TL paritesinde 5 liranın altına gerilemenin zor görünürken, TL’nin nakit darboğazı riskinden dolayı değerli olacağını söyleyebiliriz.

20 Kasım 2018 Salı 10:31
2019 ucuz borsa, değerli TL yılı olacak

Mehmet Canıtatlı

Türkiye açısından 2019 yılı büyümenin küçülmeye gittiği yıl olacağından nakite fazlasıyla ihtiyaç doğacaktır. Bu durum karşısında TL’nin kıymetli olacağını söylemek mümkün. Dolar / TL paritesinde ise 5 liranın çok altına gerilemenin zor göründüğü bir tablo var karşımızda. ABD Merkez Bankası’nın (FED) yıl sonunda ve 2019’un belli dönemlerinde faiz artırımına gitme sinyali vermesi bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Altında ise yılın ilk yarısı nakite olan ihtiyaçtan dolayı satış ağırlıklı bir seyre dayalı olarak gevşeme olabilir. Ama uzun vadede altın her zaman yatırımcısının yüzünü güldürmüştür. Borsa İstanbul’da ise endeksin 87 bine kadar gerileme ihtimali var. Önerim, düşük endekste sağlam hisse alınmasıdır. Ucuz hisseden ziyade bilançolarını kârlılıkla kapatan şirketlerin hisseleri yatırımcı için de değer arzeder. Buna rağmen 2019’un ilk yarısının ucuz hissesi olan şirketler ve dolayısıyla borsa açısında iştah açıcı olmayacağını, TL’nin nakit darboğazı riskinden dolayı değerli olacağını söyleyebiliriz.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 10:31
  1. Dolar / TL paritesi
  2. ABD Merkez Bankası (FED)
  3. Borsa İstanbul
  4. nakit darboğazı

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