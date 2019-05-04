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2019 Türkiye Trial Şampiyonası, Bursa'da başladı

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:45
2019 Türkiye Trial Şampiyonası, Bursa'da başladı


BURSA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Trial Şampiyonası, Bursa'da başladı.

Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla Bursa Alternatif Sporlar Kulübünün (BASK) ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona, Nilüfer Fadıllı Yamaç Paraşütü Tesisleri'nde belirlenen parkurlarda start verildi.

Dört ayaktan oluşan şampiyonanın Bursa bölümünün ilk gününde sporcular, çamur ve derin engel çukurları, kayalıklar ve lastik engellerden oluşan parkurda mücadele etti.

Ekip halinde yarışarak kendilerine tanınan 40 dakikalık sürede zorlu parkuru geçmeye çalışan sporcuların çamur içindeki mücadelesi izleyenlerden ilgi gördü.

Sporcuların kullandığı araçlardan biri, parkuru geçmeye çalışırken devrildi.

Katılımcıların farklı parkurlarda mücadele ederek dereceye girmeye çalışacağı ilk ayak yarışları, yarın sona erecek.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:45
  1. 2019 Türkiye Trial Şampiyonası
  2. Bursa
  3. trial

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