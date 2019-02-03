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2019 TGF Türkiye Golf Turu

- Organizasyonda erkeklerde Taner Yamaç, kadınlarda ise Begüm Yılmaz birinci oldu

03 Şubat 2019 Pazar 13:54
2019 TGF Türkiye Golf Turu


ANTALYA (AA) - Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2019 TGF Türkiye Golf Turu 1. ayak müsabakaları sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübündeki 1. ayak müsabakalarında 7 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele etti.

Üç gün boyunca 54 çukurda oynanan müsabakanın son gününde erkekler kategorisinde National AGGA Kulübünden Taner Yamaç 207 gross skor (-6) ile birinci oldu. Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan ile Serik BGA'dan Ali Altuntaş, 212 gross skor (-1) ile ikinciliği paylaştı.

Kadınlarda ise İGGA'dan Begüm Yılmaz 225 gross skor (12) ile birinciliği elde etti. National BGK'dan Petek Peker, 226 gross skor (13) ile ikinci, Kemer Golf Kulübünden Zeynep Ergelmiş ise 231 gross skor (18) ile üçüncü oldu.

Toplam 10 ayaktan oluşan mücadele sonunda ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular, Avrupa müsabakalarında Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Organizasyonun 2. ayağı 15-17 Şubat tarihlerinde, Muğla'da gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 13:54
  1. Antalya
  2. Belek
  3. Golf: 2019 TGF Türkiye Golf Turu
  4. kaya palazzo golf kulübü
  5. SERIK
  6. Türkiye Golf Federasyonu

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