2019 PÖH alımı olacak mı? PÖH alımı 2019 ne zaman EGM PA alım son haberleri

2019 PÖH alımı olacak mı? Sorusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili yaptığı açıklamadan sonra en çok aranan konuların başında geldi. PÖH başvurularına ilişkin son dakika haberi geldi. PÖH alımları için başvuruların ne zaman başlayacağını merak eden adaylar için EGM PÖH 2019 alım başvuru son haberleri sizler için hazırladık. 2019 Polis Akademisi (PA) POMEM 24. dönem son dakika başvuru kayıtları ne zaman?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönem kadın - erkek polis özel harekat (PÖH) alımı için Polis Akademisi Başkanlığı 'na talimat verdi. Peki PÖH alımı başvuru şartları ne olacak? İşte detaylar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasında , kadın erkek polis özel harekat alımı yapacağını duyurdu. 2019 yılında polis özel harekat alımı yapılması için talimat verdiğini ve İçişleri Bakanlığı 'nın PÖH alımı için ihtiyaç analizi yapmaya başladığını söyledi.

Bakan Sülyeman Soylu , söz konusu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Polis özel harekat ile Jandarma özel harekat ve TSK'daki özel kuvvetler, en zorlu işler bu branşlardaki personellerde. Şuan zannediyorum 23 bin 500 civarında bir polis özel harekatımız var. Ve bu rakam esas itibariyle bize yeterli bir rakam. Ancak arkadaşlarımız şimdi bir ihtiyaç analizi yapıyorlar. Ama bizim bir 10 bin civarında yeniden bir polis özel harekat alımı planlaması yapmamız , kadrolarımız açısından çok kolay değil. Ama sözüm var, ilk planlama yaptığımız zaman kızlarımızdan da alım yapacağız. Onun için bu uygun alımı yapacağımız zamana kadar polisliğe müracaat edip oradan özel harekata geçmek isteyenlere bir fırsat veriyoruz."

2019 PÖH alımı yapılacak mı?

Yeni dönem özel harekat polisi alımı için ihtiyaç analizi yapılmaya başlandı. İhtiyaç analizinin yapılmaya başlaması , PÖH alımı bekleyenleri sevindirdi.

PÖH 2019 alım başvuru şartları nedir?

Yeni dönem özel harekat polisi alımı , kadın ile erkek adaylar arasından yapılacak. Kadın - erkek PÖH alımı için en çok merak edilen konu ise alımın lise mezunu KPSS şartsız olup olmayacağı konusu.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı kanununda polis alımları için aranacak şartlara yer verilmiştir. 3201 sayılı kanunun Ek 24 'üncü maddesinin ek fıkrasında özel harekat birimlerine polis alımında en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın adaylar alınacağına yer verilmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

- KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

- 30 yaşından gün almamış olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, diğer hususlar için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz. "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır." "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir."

- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

- Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.