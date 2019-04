2019 ÖSYM EKPSS sınavı ne zaman? | EKPSS 2019'da yapılacak mı?

ÖSYM EKPSS sınavı engelli vatandaşlar için kamuda işe girmek için büyük bir fırsat. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) ilişkin tercihleri engelli adaylar dört gözle beklemekte. Bu yüzden de pek çok kişi tercihlerin başlamasını merakla beklemektedir. Peki EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? EKPSS 2019'da yapılacak mı? 2019 ÖSYM EKPSS tercihleri ne zaman?

EKPSS sonuçları ve kura usulü ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme yapmak için adaylardan 7 Aralık 2018'e kadar tercihleri alınmıştı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işlemleri, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile olacak. Adayların, kadro tercihlerini yapabilmeleri için 2016-EKPSS veya 2018-EKPSS'ye girmiş, 2016-Kura veya 2018-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyordu.

EPSS sınavının ne zaman yapılacağı merakla bekleniyor

Adaylar tercihlerini, 7 Aralık 2018'de kadar internet yoluyla ÖSYM'ye göndermişti. Tercih gönderme işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılmıştı. ÖSYM 2019 KPSS ve EKPSS olmak üzere iki tür yerleştirme mevcuttur. KPSS tüm adayları kapsarken, EKPSS ise yalnızca engelli adayları kapsar. Engelli adaylar için ÖSYM EKPSS oldukça büyük bir öneme sahip. Bundan dolayıdır ki pek çok engelli EKPSS adayı ÖSYM EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağını meraklı gözlerle beklemekte. ÖSYM 2019 KPSS yerleştirme takvimi daha önce kamuoyuna duyurmuştu. 2019 yılı KPSS 1. Yerleştirmeler 11 Mart - 24 Mayıs tarihleri arasında yapılmaktadır. KPSS 2. Yerleştirmeler ise 5 Ağustos- 18 Ekim tarihleri arasında yapılmakta. Daha önceki senelerde KPSS yerleştirmeleri bu tarihlere benzer arasında yapılmaktaydı. EKPSS yerleştirmeler Haziran ayında gerçekleştiriliyordu. EKPSS bekleyen engelli adaylar için 2019 yılına ilişkin EKPSS yerleştirme takvimi şuana kadar açıklanmış değil.

EKPSS 2020 Nisan'da mı yapılacak?

EKPSS Ataması Yapılmayacak Mı?EKPSS yerleştirmeleri her sene benzer tarihlerde ilan edilmekteydi. Ancak bu sene halen ilan edilmedi. Bu yüzden de adaylar tedirgin bir şekilde beklemektedir. 2019 EKPSS yerleştirmesi yapılıp yapılmayacağı merak edilmektedir. Bazı kurumlarda çalışan personel kadrosunun en az yüzde 10’u engelliler için ayrılmak zorundadır. Bu durumda da ortaya çok sayıda engelli kadrosu çıkmaktadır. Bu kadroların doldurulması için her sene EKPSS ile alım yapılır. Bu yüzden bu sene de alım yapılması için bir an önce ilana çıkılmalıdır.

Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2020 yılında yapılacak olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihine ilişkin detaylar henüz netlik kazanmış değil. EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılması bekleniyor.