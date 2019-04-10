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2019 okullar ne zaman kapınıyor Yaz tatili ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Yarıyıl tatilini geride bırakan öğrenci ve veliler, bu yıl eğitim öğretimin bitmesine az bir süre kaldı. Hem YKS AYT-TYT hem LGS sınavına hem de normal ders ya da sözlü sınavlarıyla boğuşan öğrenciler yaz tatili planı yapmak istiyor ancak okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili kısalacak mı? Yaz tatili kaç gün ne kadar olacak? 2019 eğitim öğretim yılında karne ne zaman alınacak? Sorularının da cevabını bilmek istiyor. İşte MEB 2019 yılı okulların kapanacağı ve karnelerin alınacağı tarih.

10 Nisan 2019 Çarşamba 08:35
2019 okullar ne zaman kapınıyor Yaz tatili ne zaman

Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. Yarıyıl tatilini geride bırakan öğrenci ve veliler, bu yıl eğitim öğretimin bitmesine az bir süre kaldı. Hem YKS AYT-TYT hem LGS sınavına hem de normal ders ya da sözlü sınavlarıyla boğuşan öğrenciler yaz tatili planı yapmak istiyor ancak okullar ne zaman kapanıyor? 2019 eğitim öğretim yılında karne ne zaman alınacak? Sorularının da cevabını bilmek istiyor. İşte MEB 2019 yılı okulların kapanacağı ve karnelerin alınacağı tarih.

MEB çalışma takvimi ile okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatili süresi belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2019 Okulların kapanış tarihi, 2019 yaz tatil ne zaman başlıyor, 2019 karne ne zaman alınacak?  gibi soruların detaylarını merak eden öğrenciler ve velileri konu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı MEB ise tüm bu soruların cevaplarını yayınlamış olduğu çalışma takvimi içerisinde açıkladı.İşte detaylar... ‘Okullar ne zaman kapanıyor' ve ‘yaz tatili ne zaman' soruları öğrencilerin ve velilerin sık sık merak ettiği konular arasında yer alıyor. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

Okullar ne zaman açılacak?

2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9’uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

Yaz tatili kısalacak mı? Yaz tatili kaç gün ne kadar olacak?

Yaz tatili kısalacak mı sorusu, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Normal dönemin sona ermesinin ardından üç aylık yaz tatiline giren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarına kilitlendi. Bakan Selçuk, Avrupa'da ortalama eğitim süresinin 200 gün olduğunu, Türkiye'de ise bu sürenin 180 iş gününden 200 güne çıkabileceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 08:35
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