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2019 Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası

- Organizasyon yarın Samsun'da başlayacak

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:10
2019 Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası


SAMSUN (AA) - Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Salon Avrupa Şampiyonası, yarın Samsun'da başlayacak.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyon öncesi hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Samsun'da 2 Mart Cumartesi gününe kadar sürecek yarışmalara, 25 ülkeden 184 sporcunun katılacağını ifade eden Topaloğlu, "Ümit ediyoruz ki sporcularımız başarılı olacaklar. Türkiye yarışmaya 8 kategoride 24 sporcuyla katılacak." dedi.

Topaloğlu, şampiyona sayesinde 2017 yılında hizmete açılan Samsun'daki okçuluk salonunu tüm Avrupa'ya tanıtma imkanı bulacaklarını vurguladı.

Salonun olimpik mesafe olan 70 metre özelliğine sahip olduğuna işaret eden Abdullah Topaloğlu, "Samsun'da böyle bir okçuluk tesisinin olduğunu bütün Avrupa'ya göstermek ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak amacımız." diye konuştu.


- "Avrupa'daki en iyi şampiyonalardan biri olacak"


Organizasyonun bir salon yarışması olduğuna dikkati çeken Abdullah Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Artık bu yarışmadan sonra tüm ülkeler açık havaya çıkacaklar. 2019'un en önemli faaliyeti olan mayıs ayının sonundaki Büyükler Dünya Şampiyonası, aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın da kota yarışması olacak. Bu bakımdan tüm ülkeler gibi bizim için de büyük önem arz ediyor. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Bizim bu şampiyonadaki en büyük amacımız, sporcularımızın altın madalya kazanması. Bunu başaracaklarından eminim. En küçük şüphem yok. Organizasyon açısından baktığımızda da Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstereceğiz. Bu organizasyon, Avrupa'daki en iyi şampiyonalardan biri olacak."

Topaloğlu, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz başta olamak üzere tüm milli sporculardan başarı beklediklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:10
  1. Dünya Okçuluğu Avrupa Federasyonu
  2. Okçuluk Salon Şampiyonası
  3. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu

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