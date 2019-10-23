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2019 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 84. dönem Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı

84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dikkat kesilen özel güvenlik adayları, Özel güvenlik sınav soruları PDF’ine erişim sağlayarak yaptıkları işaretlemeler üzerinden doğru ve yanlışlarını öğrenebilecek. ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim 2019 Pazar günü yapıldı. Şimdi gözler 84. özel güvenlik sınav soruları ve sonuçlarında. Peki, 2019 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 84. dönem Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:47
2019 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 84. dönem Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı

84. dönem özel güvenlik sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe dikkat kesilen özel güvenlik adayları, Özel güvenlik sınav soruları PDF’ine erişim sağlayarak yaptıkları işaretlemeler üzerinden doğru ve yanlışlarını öğrenebilecek. ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim 2019 Pazar günü yapıldı. Şimdi gözler 84. özel güvenlik sınav soruları ve sonuçlarında. Peki, 2019 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 84. dönem Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı

2019 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

21 Ekim'de başlayan uygulamalı atış sınavı 3 Kasım'da sona erecek. Bu tarihler aralığında atış sınavı yapılarak, atış puanların verileri ÖGNET giriş yapılıyor.

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı soru kağıtlarının yakın bir tarihte adayların erişimine açılması bekleniyor. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de merakla beklenirken sonuç açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi olarak belirtilen bir tarih yok.

2019 ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Özel güvenlik sorularıyla ilgili detaylar için adaylar, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruları takip edebilir.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

ÖGG sınavı sorularına erişim ne zaman sağlanacak?

ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili detaylar EGM’nin resmi internet adresinin duyurular kısmından takip edilebilecek. Öte yandan sınav soruları veya sonuçlarıyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yerini alacak.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:47
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