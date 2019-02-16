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2019 NBA All-Star’da yükselen yıldızlar maçının galibi ABD Karması

NBA All-Star 2019 etkinliklerinin ilk gününde Yükselen Yıldızlar karşılaşmasında ABD Karması, Dünya Karması’nı 161-144’lik skorla mağlup etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:05
2019 NBA All-Star’da yükselen yıldızlar maçının galibi ABD Karması

NBA All-Star 2019 etkinliklerinin ilk gününde Yükselen Yıldızlar karşılaşmasında ABD Karması, Dünya Karması’nı 161-144’lik skorla mağlup etti. Dünya Karması’nda oynayan milli basketbolcu Cedi Osman 2 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla mücadele etti.


BU yıl 68. kez düzenlenen ve Spectrum Center’ın ev sahipliği yaptığı NBA All-Star etkinlikleri Yükselen Yıldızlar maçı ile başladı. ABD Karması ile Dünya Karması’nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi ABD Karması 161-144’lik skorla kazandı. Dünya Karması’nda yer alan milli basketbolcu Cedi Osman, 2 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. ABD Karması’nda Kyle Kuzma 35 sayı ve 6 ribaundlık performansıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı. Dünya Karması’nda ise Ben Simmons 28 sayı, 6 asist ve 5 ribaund ile oynayarak takımının en skoreri oldu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:05
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