Bu günlerde tüm televizyon reklamlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kütüphaneler haftası dolayısıyla yayınlanan reklamına şahit oluyorsunuz. Bu reklam kütüphaneler haftasını anlamlı kılan bir reklam olduğu herkesler tarafından kabul görüldü. Bu reklamdan sonra vatandaşlar 2019 Kütüphane Haftası ne zaman? Kütüphane Haftası etkinlikleri nelerdir? Sorularını sormaya başladı. İşte Kütüphane Haftası ile ilgili detaylar…

Kütüphane Haftası; Türkiye'de 1964 yılından beri Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta kutlanır. Haftanın amacı, öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak, okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmektir. Hafta süresince kütüphanenin önemi, kütüphaneciliğin sorunları kamuoyuna duyurulur. Okullarda kütüphanenin yararlarından söz edilir. Kütüphanelerde uyulması gereken kurallar öğretilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kütüphaneler Haftası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphaneler Haftası'nı, "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun." ifadeleriyle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

#İlkKitabım etiketine yer veren Erdoğan, "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına, çocukluğunun bir bölümünün canlandırıldığı görüntüleri de ekleyen Erdoğan, videoda şunları seslendirdi: "Bu benim hikayem. Çocukluğumun ilk hayali. Almak için haftalarca çalıştığım o sekiz ciltlik kitabın hikayesi bu. Ne zaman o kitaplara baksam, kütüphane hayali kuran o çocuğu hatırlarım. Şimdiki kütüphanemde o kitaplar hala baş köşede durur. Sayfalarını açınca çocukluğum kokar, annem kokar. Derim ki kendi kendime; insan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun."

Kütüphaneler Haftasının amacı nedir?

Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta "Kütüphaneler Haftası" olarak kutlanır. Bu haftada kitap okumanın ve kütüphanelerin öneminden bahsedilir, kütüphanelerin sorunları ve çözüm yolları tartışılır, halka kütüphane bilinci aşılanmaya çalışılır. Okullarda, öğrencilere kütüphanelere geziler düzenlenerek, kütüphanede arama ve araştırma yapma yöntemleri gösterilir, kütüphanede nasıl davranılması gerektiği anlatılır.

Kütüphanelerin önemi nedir?

Kütüphaneler eski çağlardan beri insanlığın hizmetindedir. Eldeki bilgilere göre ilk kütüphane, Asurlular zamanında kurulmuştur. Osmanlı imparatorluğu döneminde de kitaba ve kütüphaneye büyük önem verilirdi. O dönemden zamanımıza kadar gelen büyük kütüphaneler vardır. Yurdumuzun belli başlı büyük kütüphaneleri şunlardır : İstanbul’da Süleymaniye ve Beyazıt Devlet Kütüphaneleri.

Ankara'da Millî Kütüphane, Millet Meclisi Kütüphanesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi'dir. Bunlardan Millî Kütüphane, 15 Nisan 1946 tarihinde kurulmuştur. Açılış tarihinde içinde iki kitap bulunan bu kütüphanemizde bugün 620 bin kitap vardır. Ülkemiz kütüphanelerindeki kitap sayısı yaklaşık 6 milyon kadardır.

Yaşadığımız yüzyıl bilgi, ilerleme dönemidir. Kitaplar bilime giden yoldur. Çağımızın buluşlarını kitap, dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz. Okuduğumuz kitaplar, dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır. Bizi dünyadaki gelişmelerden, değişmelerden haberdar eder.

Milli Eğitim Bakanlığı, bundan 54 yıl önce Mart ayının son pazartesi günü başlayan haftayı, ‘Kütüphaneler Haftası’ olarak belirledi. Amaç, kütüphanelere uzak olan Türkiye toplumunu bu hafta aracılığıyla kitaplarla biraz daha yakınlaştırmaktı. Ancak, aradan geçen zamanda istenilen ilerleme kaydedilemedi.

Kütüphaneler Haftası etkinlikleri neler?

Hafta boyunca Milli Kütüphane’de ve tüm halk kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenierenköy Halk Kütüphanelerinde etkinlikler düzenlenecek. Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın, masal anlatımı etkinliği, Girne Halk Kütüphanesi’nde "Şiirine Resim Çiz" konulu ayraç yarışması ödül töreni, İskele Halk Kütüphanesi’nde “İlkokullara Yönelik Dikkat Geliştirici Oyunlar” etkinliği gerçekleştirilecek.