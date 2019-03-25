2019 KPSS başvuruları ne zaman, lisans lise ortaöğretim önlisans KPSS sınavı ne zaman

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak isteyen adaylar, 2019 KPSS başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. ÖSYM 2019 KPSS sınav takvimine ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvuruları ne zaman, KPSS başvuruları ne zaman 2019 ÖSYM, KPSS başvuruları lisans ile KPSS başvuruları ne zaman lise? İşte ÖSYM KPSS 2019 son dakika haberleri…

Devlet kadrolarında çalışmak için girecekleri KPSS sınavının başvuru dönemini bekleyen memur adayları, konuyla alakalı araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. 2019'da yapılacak KPSS için başvuruların ne zaman başlayacağı Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanmıştı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? KPSS başvuruları için geri sayım başladı. 2019 KPSS başvurusunun ne zaman başlayacağı, binlerce memur adayı tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı KPSS başvuru tarihleri...

KPSS 2019 sınav başvuru tarihleri

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı, 20 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak.

2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS lisans kılavuzunu başvuru tarihi olan 3 Mayıs 2019 tarihinde resmi web sitesinde yayımlayacak. Kılavuz içerisinde, KPSS başvuru ücreti ve sınava dair başvuruların nasıl yapılacağına dair bilgiler yer alacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) konu dağılımları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sonuçları öğretmenliğe atanmak için kullanılan 2019-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS): Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak 18 alanda konu dağılımları ile sınav sürelerinin yeniden düzenlendiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM arasında imzalanan protokol kapsamında 2019'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) uygulanacağı alanlara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

ÖABT yapılacak alanlara iki yeni bölüm daha eklendiğini hatırlatan Aygün, bu kapsamda "İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği" ve "Beden Eğitimi Öğretmenliği" branşlarında 2019'da ÖABT'nin ilk defa uygulanacağını belirtti. Aygün, 28 Temmuz 2019'da yapılacak toplam 18 ÖABT alanının şöyle olacağını aktardı:

"Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce), Rehber Öğretmen, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği, Beden Eğitimi Öğretmenliği alanları." ÖSYM Başkanı Aygün, "ÖABT uygulanacak 18 alanda soru sayısı, 50'den 75'e çıkarıldı. Buna göre, tüm alanlarda konu dağılımları ile sınav süreleri yeniden düzenlendi." bilgisini verdi.

Yeni düzenlemelerin ÖSYM'nin web sayfasından adaylara sunulduğunu bildiren Aygün, şunları kaydetti: "ÖABT'de adaylara, Sınıf Öğretmenliği ve Yabancı Dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru; diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacak ve cevaplama süreleri de sözel alanlar için 120 dakika, sayısal alanlar için ise 150 dakika olacak."