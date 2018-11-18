2019 katılım bankacılığının atak yapma yılı olacak

Türk katılım bankacılığının yüzakı olan Vakıf Katılım Bankası da, bugüne kadar attığı adımlarla ekonomiye katkı sağladı. Hem yurtiçi hem de yurtdışında daha fazla fonu sisteme dahil etmek ve daha fazla kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım Bankası'nın Genel Müdürü İkram Göktaş, bu yıl içinde yaptıkları hizmetleri ve 2019 planlarını Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı'ya anlattı.

Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen attıkları adımlarla sektöre yeni soluklar getirdiklerini ve yatırım hamlelerine devam ettiklerini söyleyen İkram Bey, yılın ilk 10 ayını şöyle değerlendirdi:

Ekonomi yönetimi ciddi adımlar attı

Tüm dünyayı dalga dalga etkisi altına alan ekonomik bir daralmanın yaşandığı, günümüz piyasa şartlarının ve dinamiklerinin hızla değiştiği bir sene geçiriyoruz. Ekonomi yönetiminin, bu finansal çalkantının ülkemizin mali istikrarı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için önemli adımlar attığını görüyoruz. Cari açığı gidermeye, yerli ve yabancı yatırımcının güvenini artırmaya, stratejik sektörlerde üretim kapasitesini yükseltmeye, yüksek teknolojiyi desteklemeye ve yeni finansal enstrümanlar geliştirmeye yönelik birçok yapısal değişiklik yapılmaktadır.

Tüm bu gayretlerin meyvesini çok kısa sürede ülkece toplayacağımıza, piyasa koşullarında yaşanan bu dalgalanmaları rahatlıkla atlatacağımıza yürekten inanıyorum. 2019'a daha güçlü bir şekilde girebilmek için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek ana hedefimiz olmalı.

Daha kararlı adımlar atıyoruz

Bankacılık sektörümüz de aktif pasif kalitesi, sermaye yapısı ve rasyosu, müşteri penatrasyonu ve kârlılıkları ile oldukça kuvvetli bir durumda. Bu noktada sektörde herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkça söyleyebiliriz.

Finansal kesimin önemli bir oyuncusu olarak, Türkiye ekonomisini daha da güçlendirmek ve insanımızın refahını yükseltmek için büyük bir gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana uygulamaya çalıştığımız tedariklerimizdeki "Yerli ve Milli Ürün ve Üretici Kullanma" politikamızı bu süreçte daha kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz.

Üçüncü çeyrek başarılı geçti

Büyük bir gayretle yürüttüğümüz faaliyetler neticesinde son derece başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vakıf Katılım olarak, 2017 yılsonuna göre yüzde 41'lik bir büyüme sergiledik ve 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 18,6 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştık.

Geride bıraktığımız dönemde milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan fazla fonu reel sektöre sunduk. 2018 üçüncü çeyreğinde kullandığımız fonlarımız (nakdi+finansal kiralama+gayri nakdi) 19,1 milyar TL, topladığımız fonlar da 12,8 milyar TL oldu.

Net kârımız 223 milyon lirayı aştı

Geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de kârlılık alanında gösterdiğimiz başarılı performansı sürdürerek 2018 yılı üçüncü çeyreğinde 223,2 milyon TL olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranımız ise yasal yükümlülük seviyesinin üzerinde yüzde 16,13 olarak kaydedildi.

Hedefimiz yeniliklerle büyümek

Vakıf Katılım olarak tecrübeli yönetimimiz, sürekli gelişen dağıtım kanallarımız, dinamik operasyon sistemlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.

Büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda şubeleşme çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek. 2019 yılı için amacımız, şube sayımızı 120'ye çıkarmak yönünde. Önümüzdeki dönemde ayrıca, bireysel müşteri sayımızı daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazemizi çeşitlendirip, daha fazla kişiyi sistemle tanıştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Güçlü işbirliklerimiz var

Dijital kanallardaki mevcut ürünlerimizin fonksiyon setini geliştirme ve çok daha kolay kullanım sağlayacak yenilikler getirme üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan ChatBot, Beacon, Endüstri 4.0 gibi yeni teknoloji hizmetlerimizi müşteri nezdinde kişiselleştirme amacıyla takip edip, prototipler üzerinde çalışıyoruz. Blockchain teknolojileri için kurduğumuz ortam ile geliştireceğimiz yeni teknolojileri yaymak adına iş birliktelikleri yönünde ilerleyeceğiz. Bu manada dijitalleşme atılımlarımızı sadece Vakıf Katılım'ın kendi bünyesi için değil; girişimcilerle, üniversitelerle ve kurumlar ile işbirliği yaparak toplumsal bir kazanç ortaya çıkarma hedefinde ilerleyeceğiz.

Sektördeki gelişmeler sevindirici

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerine göre, ülkemizde faaliyet gösteren katılım bankalarının konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğünün bu yılın Eylül sonu itibariyla 212 milyar 813 milyon lira olduğunu söyleyen İkram Göktaş, "Söz konusu rakamla, sektörümüzün geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 33'lük artış yakalamış oluşu oldukça sevindirici" dedi.

Katılım bankalarının Eylül 2018 sonu itibariyle öz kaynaklarının 31 Aralık 2017'ye kıyasla yüzde 19 artarak 16 milyar 196 milyon liraya ulaştığını kaydeden Göktaş, "Şu an sektörümüz, bin 92 şubede 15 bin 568 kişiye istihdam sağlıyor. Tüm bu veriler sektörümüzün hedeflerine emin ve sağlam adımlarla ilerlemesini göstermesi açısından son derece memnuniyet verici. Katılım bankacılığının bankacılık sektöründeki payını daha da artırmak ana amacımız. Bunun için de konvansiyonel ürünlerin dışında sermaye piyasası ürünlerinin ciddi anlamda hayatımıza girmesi gerekiyor. Yurtiçi hem de yurtdışında daha fazla fonu sisteme dahil edecek, yeni ürün ve hizmetlerle katılım bankacılığı sistemini çok daha geniş kitlelere tanıştırmalı ve sektörü büyütecek çalışmalar gerçekleştirmeliyiz. Bu doğrultuda reel sektörle aktif bir iş birliği içinde olarak; kâr-zarar ortakları, proje finansmanları ve sermaye piyasası enstrümanları ile katılım bankacılığını daha da geliştirebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Enerji yatırımlarına destek veriyoruz

Göktaş: "Bilindiği gibi enerji harcamaları ülkemizin cari açık bakımından en büyük gider kalemlerini oluşturuyor. Bu noktada biz de Vakıf Katılım olarak; Orta Vadeli Plan'dan yola çıkarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeye devam edeceğiz."

Kobilerin yanındayız

"Bankaların şube kapattıkları ya da şube yatırımlarını ertelediklerine üzülerek şahit olduğumuz bir dönemde açtığımız şubelerle coğrafi olarak Türkiye'nin önemli bir kısmına eriştik" diyen Göktaş, "Şubeleşme programıyla bireysel müşterilerin ve KOBİ'lerin her türlü finansal ihtiyaçlarını karşılamayı ve birikimlerini değerlendirirken onlara destek olmayı hedefliyoruz. 15 Kasım itibariyle 88 şubeye ulaşarak ülke coğrafyasının büyük bir kısmına erişir hale geldik. 2018 yıl sonuna kadar yapacağımız yeni şube yatırımları ile 90 şube sayısını aşmayı ve yaklaşık bin 200 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Kaynaklarımızı bulunduğumuz illerde özellikle KOBİ'lere yönlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda hükümetin yeni ekonomik planında desteklediği sektörlerde faaliyet gösteren, özellikle ihracata, ithal ikamesine, istihdama ve imalata yönelik çalışmalar yapan şirketleri destekleme arzusundayız. Nihai hedefimiz, hem hükümetin ekonomi politikalarını hem de cari açığı kapatıcı kurumları desteklemek" değerlendirmesini yaptı.

Ürünler artıyor hizmet ağı genişliyor

"Bu dönemde Türkiye'de ilk kez uygulanan Kişiden Kişiye Altın Transferi Sistemi'ne ilk geçiş gururunu yaşadık. Üçüncü çeyrekte, ülkemiz ekonomisinin yapı taşlarından olan KOBİ'lerimizin finansal ihtiyaçlarına kolayca ulaşmalarını sağlayan Nefes Kredisi Projesi'ne destek olmaya devam ettik.

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha fazla fonu sisteme daihl etmek, fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek ve toplananfonları daha fazla kişiye ulaştırmak için faaliyetlerimizi sürdürdük ve nitelikli yatırımcıya satış yöntemini kullanarak kira sertifikası ihraçları aracılığıyla yeni fon girişleri sağladık. Önümüzdeki dönemde kira sertifikaları alanında önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetleri Türkiye'nin daha güçlü bir ekonomiye sahip olması vizyonu ile sürdürüyoruz. Sadece kendimizi değil, sektörümüzü de büyütecek çalışmalar ortaya koyma gayretiyle yolumuza devam ediyoruz."

Yeni oyuncular geliyor

Katılım bankalarının büyümesi, ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarla ve sisteme yeni oyuncuların eklenmesiyle geometrik olarak artacağını kaydeden Göktaş, "Önümüzdeki dönemlerde kamu katılım bankalarının sayısının artması beklendiği gibi, özel konvansiyonel bankaların da katılım bankacılığı sektörüne ilgi duyabileceği öngörülüyor. Bu durumun katılım bankalarının şube ağının genişlemesine önemli oranda katkı sağlayacağını ve pazar payının artmasına önemli katkıda bulunacağını düşünüyorum" dedi.

Bursa'da dördüncü şube

Son şubelerini mobilya sanayisi, kendine has köftesi, yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan doğasıyla tanınan İnegöl'de açtıklarını söyleyen Göktaş, "Bursa'da dördüncü şubemizi İnegöl'de açmaktan menuniyet duyuyoruz. İnegöl halkına hizmet vermeye geldik. Bursa'nın bu değerli ilçesine çalışmalarımızla değer katarken İnegöl de bize değer katacak" dedi.