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2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen İtalya, üçüncü oldu.

08 Eylül 2019 Pazar 18:47
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-0 yenen İtalya, üçüncü oldu.
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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 18:47
  1. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
  2. İtalya
  3. Polonya

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