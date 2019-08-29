2019 FIBA Dünya Kupası'nın salonları - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek maçlar 8 şehirde oynanacak



İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki maçlar 8 salonda oynanacak. Organizasyonda 1. ve 2. grup maçları, Pekin, Wuhan, Guangzhou, Foshan, Şanghay, Nanjing, Shenzhen ve Dongguan şehirlerinde yapılacak. Turnuvaya katılacak takımlar, son 16 turu ve çeyrek final mücadelesine Şanghay ve Dongguan'da çıkacak. Yarı final ve final karşılaşmaları ise Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak. E Grubu'nda Türkiye'nin maçlarına ev sahipliği yapacak Şanghay Oriental Spor Merkezi, 18 bin kişi kapasiteye sahip. Yunanistan, Brezilya, Yeni Zelanda ve Karadağ'ın maçlarını yapacağı Nanjing'deki Gençlik Olimpik Spor Parkı ise 20 bin kişilik kapasiteyle Dünya Kupası'nın en büyük spor salonu özelliği taşıyor.

- Salonlar ve kapasiteleri

Şampiyonaya ev sahipliği yapacak 8 salon ve kapasiteleri şöyle: Wukesong (Pekin) 19.000 Wuhan Spor Merkezi 13.000 Guangzhou Spor Salonu 10.000 Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Merkezi 14.700 Şanghay Oriental Spor Merkezi 18.000 Gençlik Olimpik Spor Parkı (Nanjing) 20.000

Shenzen Bay Spor Merkezi 13.000 Dongguan Basketbol Merkezi 15.000









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