2019 FIBA Dünya Kupası'nın salonları
- Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek maçlar 8 şehirde oynanacak29 Ağustos 2019 Perşembe 11:11
İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki maçlar 8 salonda oynanacak.
Organizasyonda 1. ve 2. grup maçları, Pekin, Wuhan, Guangzhou, Foshan, Şanghay, Nanjing, Shenzhen ve Dongguan şehirlerinde yapılacak.
Turnuvaya katılacak takımlar, son 16 turu ve çeyrek final mücadelesine Şanghay ve Dongguan'da çıkacak.
Yarı final ve final karşılaşmaları ise Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak.
E Grubu'nda Türkiye'nin maçlarına ev sahipliği yapacak Şanghay Oriental Spor Merkezi, 18 bin kişi kapasiteye sahip.
Yunanistan, Brezilya, Yeni Zelanda ve Karadağ'ın maçlarını yapacağı Nanjing'deki Gençlik Olimpik Spor Parkı ise 20 bin kişilik kapasiteyle Dünya Kupası'nın en büyük spor salonu özelliği taşıyor.
- Salonlar ve kapasiteleri
Şampiyonaya ev sahipliği yapacak 8 salon ve kapasiteleri şöyle:
|Wukesong (Pekin)
|19.000
|Wuhan Spor Merkezi
|13.000
|Guangzhou Spor Salonu
|10.000
|Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Merkezi
|14.700
|Şanghay Oriental Spor Merkezi
|18.000
|Gençlik Olimpik Spor Parkı (Nanjing)
|20.000
|Shenzen Bay Spor Merkezi
|13.000
|Dongguan Basketbol Merkezi
|15.000
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