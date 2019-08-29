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2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu: Senegal

- Senegal Milli Takımı, H Grubu'nda Kanada, Litvanya ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek- Dünya Kupası'na 5. kez katılacak Afrika temsilcisinin, organizasyonda kayda değer başarısı bulunmuyor- Şampiyonaya Afrika Elemeleri'den geçerek gelen Senegal, Dünya Kupası'na katılırken zorlanmadı

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu: Senegal


İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül'de organize edilecek FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alacak Senegal Milli Basketbol Takımı, grubun en zayıf ekibi olarak gözüküyor.

Afrika temsilcisi, grupta Kanada, Litvanya ve Avustralya gibi güçlü ekipler ile karşı karşıya gelecek.

Dünya Kupası'na 5. kez katılacak Senegal'in organizasyonda kayda değer başarısı bulunmuyor. İlk kez 1978'de Filipinler'de düzenlenen Dünya Kupası'nda boy gösteren Afrika ekibi, burada en iyi derecesi olan 14. sırayı elde etti.

Kadrosunda üst düzey takımlarda oynayan basketbolcusu pek bulunmayan Senegal'de yaz döneminde Valencia'ya transfer olan 27 yaşındaki forvet Maurice Ndour dikkati çekiyor.

Senegal'in 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şu şekilde:


- Dünya Kupası'na zorlanmadan geldiler


Şampiyonaya Afrika Elemeleri'den geçerek gelen Senegal, ilk turda birinci olurken, ikinci turda ise averajla ikinci sırada yer aldı ve direkt olarak 2019 FIBA Dünya Kupası'na katıldı.

Afrika temsilcisi, birinci tur grubunda Orta Afrika Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri ve Mozambik'i geride bıraktı. Grubunu lider bitiren Senegal, 5 galibiyet alırken 1 kez de mağlup oldu.

Senegal, ikinci turda ise Nijerya, Ruanda ve Mali ile mücadele etti.

Bu turda da 5 kez sahadan galip ayrılan Senegal, yaşadığı 1 mağlubiyete rağmen averajla ikinci sırada yer aldı ve Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.


- Turnuvanın en zayıf ekiplerinden


Daha önce 4 kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren Senegal'in kayda değer bir derecesi bulunmuyor.

İspanya'da düzenlenen son Dünya Kupası'na katılan Afrika ekibi, burada 16. sırada kaldı.

Senegal'in bu şampiyonadaki en iyi derecesi ise 1978'de Filipinler'de düzenlenen organizasyonda elde edilen 14'üncülük.


- Kadro


Başantrenör Moustapha Gaye yönetiminde Dünya Kupası'na hazırlanan Senegal'de, Avrupa'nın üst düzey olmayan kulüplerinde forma giyen isimler bulunuyor.

Kadroda, İspanya ekibi Valencia'dan Maurice Ndour, Sırbistan takımı Kızılyıldız'dan Mouhammad Faye ve İtalya temsilcisi Sidigas Avellino'dan Hamady Ndiaye ön plana çıkan isimler.

Senegal Dünya Kupası'na şu oyuncularla katılacak:

Maurice Ndour, Djibril Thiam, Xane Dalmeida, Pape Diop, Lamine Sambe, Mouhammad Faye, Hamady Ndiaye, Youssoupha Ndoye, Momar Ndoye, Ibrahima Faye, Babacar Toure, Makhtar Gueye.


- Maç programı


Senegal'in H Grubu'nda Dongguan şehrindeki Dongguan Basketbol Merkezi'nde oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

14.30 Senegal-Litvanya

3 Eylül Salı:

10.30 Avustralya-Senegal

5 Eylül Perşembe:

10.30 Kanada-Senegal

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
  1. 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Senegal
  4. Senegal Basketbol Milli Takımı

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