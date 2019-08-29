2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu: Litvanya





İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda yer alan Litvanya Milli Basketbol Takımı, turnuvada derece elde ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayı hedefliyor.

Sovyetler Birliği'nin 1991'de dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Litvanya, bu tarihten sonra düzenlenen 6 Dünya Kupası'nın 4'üne katılmayı başardı.

Avrupa temsilcisi, 2010'da Türkiye'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda 3. olarak şampiyona tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

Tecrübeli bir ekip olan Litvanya'nın başantrenörlüğünü 2016'dan bu yana Dainius Adomaitis yapıyor.

Litvanya'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma serüveni, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:





- Tek yenilgiyle turnuvaya geldiler





Litvanya Milli Takımı, Avrupa Elemeleri'nde mücadele ettiği iki turda sadece 1 mağlubiyet yaşayarak Dünya Kupası biletini aldı.

Birinci turda Polonya, Macaristan ve Kosova ile eşleşen Litvanya, gruptaki tüm maçlarını kazandı.

İkinci turda İtalya, Hırvatistan ve Hollanda karşısında da başarılı sonuçlar alan Avrupa ülkesi, iki turda toplam oynadığı 12 maçın 11'ini kazanarak gruptan lider çıkmayı başardı.

Litvanya, gruptaki tek yenilgisini ise deplasmanda İtalya'ya karşı yaşadı.





- Basketbolun ekol ülkelerinden





1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ilk kez 1998'de Yunanistan'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Litvanya, 5. kez bu turnuvada yer alacak.

Olimpiyat Oyunları'na katılım için adını ilk 7 ülke arasına yazdırmak isteyen Litvanya, 2010'da Türkiye'de organize edilen şampiyonada 3. olarak bronz madalya kazanmış ve organizasyon tarihindeki en büyük başarısına imza atmıştı.

Litvanya, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda ise 4. sırayı elde etmişti.

Litvanya, FIBA Dünya Sıralaması'nda da 6. sırada yer alıyor.





- Kadro





Litvanya, Dünya Kupası'nda tecrübeli oyuncularıyla boy gösterecek.

2016 yılından bu yana Dainius Adomaitis'in başantrenörlüğünü yaptığı Litvanya'da 35 yaşındaki Paulius Jankunas, 34 yaşındaki oyuncular Renaldas Seibutis ve Jonas Maciulis ile 32 yaşındaki Mantas Kalnietis ülkesine katkı sağlamak için şampiyonada sahada yer alacak.

Avrupa temsilcisinde beş oyuncu kendi ülkesinin takımlarında forma giyerken, Domantas Sabonis ile Jonas Valanciunas NBA'de Litvanya'yı temsil ediyor.

Litvanya'nın Dünya Kupası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Mantas Kalnietis, Jonas Maciulis, Renaldas Seibutis, Domantas Sabonis, Paulius Jankunas, Jonas Valanciunas, Mindaugas Kuzminskas, Rokas Giedraitis, Marius Grigonis, Lukas Lekavicius, Arnas Butkevicius, Edgaras Ulanovas





- Maç programı





Litvanya'nın H Grubu'nda Dongguan kentindeki Dongguan Basketbol Merkezi'nde oynayacağı maçların TSİ programı şu şekilde:

1 Eylül Pazar:

14.30 Senegal-Litvanya

3 Eylül Salı:

14.30 Litvanya-Kanada

5 Eylül Perşembe:

14.30 Litvanya-Avustralya