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2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu: Kanada

- Kanada Milli Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Senegal, Litvanya ve Avustralya ile karşılaşacak- Organizasyonun gediklisi olan Kanada, şampiyonaya 13 kez katılma başarısı gösterdi- Amerika Elemeleri'nde mücadele eden Kanada, iki turda da grubunu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı- Geride kalan sezonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da tamamlayan Brady Heslip ve Türk Telekom'un yeni transferi Kyle Wiltjer Kanada formasıyla şampiyonada yer alacak

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu: Kanada


İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Kanada Erkek Milli Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası H Grubu'nda Senegal, Litvanya ve Avustralya ile mücadele edecek.

FIBA dünya sıralamasında 23. basamakta bulunan Amerika kıtasının temsilcisi, daha önce 13 kez şampiyonada boy gösterdi.

Kanada, 1978 yılında Filipinler'de, 1982'de ise Kolombiya'da düzenlenen Dünya Kupası'nı 6. olarak tamamladı ve turnuva tarihindeki en büyük başarısını elde etti.

Kanada, bu organizasyonda olimpiyat vizesi almayı hedefliyor.

Şampiyonada sürpriz peşinde olan Kanada'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:


- Dünya Kupası'na rahat geldi


Amerika Elemeleri'nde mücadele eden Kanada, yer aldığı iki turda da grubunu lider tamamlayarak Dünya Kupası biletini aldı.

İlk tur elemelerinde Dominik Cumhuriyeti, Virgin Adaları ve Bahamalar ile yarışan Kanada, grubunu 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ile ilk sırada bitirdi ve ikinci tur elemelerine adını yazdırdı.

İkinci turda ise Venezuela, Brezilya ve Şili ile karşılaşan Kanada, iki turda toplam 10 galibiyet aldı ve 2 kez de mağlup oldu.

Kanada, bu sonuçların ardından 2019 FIBA Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı kazandı.


- Dünya Kupası geçmişi


Dünya Kupası'nın gediklisi olan Kanada, bu organizasyona 13 kez katılma başarısı gösterdi.

Kanada, başarı anlamında ise 1978 ve 1982 dünya şampiyonlarında kendileri için şu ana kadar en üst seviye olan 6. sırayı elde etti.

Kanada, İspanya'da düzenlenen son Dünya Kupası'na ise katılamadı.


- Kadroda tanıdık isimler var


Nick Nurse'un başantrenörlüğünü yaptığı Kanada Milli Takımı'nda, NBA'de forma giyen oyuncuların birçoğu Dünya Kupası'na katılmak istemezken aday kadroda tanıdık isimler de göze çarpıyor.

Türkiye'de daha önce Trabzonspor forması da giyen ve geride kalan sezonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da tamamlayan Brady Heslip ve Türk Telekom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kyle Wiltjer, şampiyonada Kanada için mücadele edecek.

NBA'da forma giyen birçok oyuncusu bulunan Kanada'da, bu oyuncuların şampiyonaya katılmak istememesi dikkati çekti. NBA patentli Jamal Murray ve Dwight Powell'ın yanı sıra İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Baskonia'ya transfer olan Nik Stauskas ile hazırlık karşılaşmasında sakatlık yaşayan Kelly Olynyk ise organizasyonda yer almayacak.

Kanada'nın Dünya Kupası'nda mücadele edecek aday kadrosu şöyle:

Aaron Best, Khem Birch, Chris Boucher, O'shea Brissett, Melvin Ejim, Brady Heslip, Cory Joseph, Kaza Kajami-Keane, Andrew Nembhard, Duane Notice, Kevin Pangos, Phil Scrubb, Thomas Scrubb, Kyle Wiltjer.


- Maç programı


Kanada'nın H Grubu'nda Dongguan kentindeki Dongguan Basketbol Merkezi'nde oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

10.30 Kanada-Avustralya

3 Eylül Salı:

14.30 Litvanya-Kanada

5 Eylül Perşembe:

10.30 Kanada-Senegal

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
  1. 2019 FIBA Dünya Kupası
  2. Basketbol
  3. Kanada
  4. Kanada Basketbol Milli Takımı

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