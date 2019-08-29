2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu: Avustralya





İSTANBUL (AA) - METİN ARSLANCAN - Avustralya Milli Basketbol Takımı, Çin'de organize edilecek FIBA Dünya Kupası H Grubu'nda Kanada, Senegal ve Litvanya ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek şampiyonada olimpiyat hedefinin peşinde olan Avustralya'da NBA ekiplerinden Philadelphia 76ers tarafından 2016 yılında 1. sıradan draft edilen Ben Simmons, Dünya Kupası'na katılmak istemedi.

Bunun yanı sıra kadrosunda Andrew Bogut, Patty Mills ve Joe Ingles gibi tecrübeli isimleri bulunduran Avustralya, hazırlık karşılaşmasında ABD'yi mağlup etti. Rakibinin 78 maçlık yenilmezlik serisine son veren Avustralya, turnuva öncesinde rakiplerine mesaj gönderdi.

Daha önce şampiyonaya 11 kez katılma başarısı gösteren Avustralya'yı 2013 yılından bu yana başantrenör Andrej Lemanis çalıştırıyor.



Turnuva tarihinde 4 kez çeyrek final oynayan Avustralya'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:





- Elemeleri lider tamamladı





Avustralya, elemelerde mücadele ettiği iki grubu da lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katıldı.

İlk turda Filipinler, Japonya ve Tayvan'ı geride bırakan Avustralya, 5 galibiyet 1 mağlubiyetle ile grubu ilk sırada bitirdi.

Avustralya, sonraki turda ise İran, Kazakistan ve Katar ile karşı karşıya geldi. Avustralya, iki turda aldığı 10 galibiyetin yanında 2 kez sahadan yenilgiyle ayrılsa da grubunu birinci tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.





- Dört kez çeyrek final oynadılar





İlk kez 1970'de Yugoslavya'da düzenlenen Dünya Kupası'na katılan Avustralya, 12. kez şampiyonada yer alacak.

Avustralya, turnuvada 4 kez çeyrek finalde oynama başarısı gösterirken iki kez de organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Avustralya, İspanya'da düzenlenen son Dünya Kupası'na ise son 16 turunda veda etmişti.





- Kadroda tecrübeli isimler bulunuyor





Olimpiyat hedefiyle Dünya Kupası'na hazırlanan Avustralya Milli Takımı, 30 yaş ortalamasıyla turnuvanın en tecrübeli ekiplerinden biri olarak göze çarpıyor.

NBA'de forma giyen 32 yaşındaki Aron Baynes, 31 yaşındaki Patty Mills ve 31 yaşındaki Joe Ingles'ın yanı sıra Avustralya liglerinde oynayan 34 yaşındaki Andrew Pogut ve 35 yaşındaki David Barlow takımın en tecrübelileri arasında yer alıyor.

Öte yandan, Avustralya'da 23 yaşındaki oyun kurucu Ben Simmons ise şampiyonaya katılmak istemediği için kadroda yer almadı.

Andrej Lemanis yönetimindeki Avustralya, hazırlık karşılaşmasında ABD'yi 98-94 mağlup ederek rakibinin yaklaşık 13 yıl süren 78 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Avustralya bu galibiyetle turnuva öncesinde gruptaki rakiplerine göz dağı verdi.

Avustralya Dünya Kupası'na şu oyuncularla katılacak:

Nathan Sobey, Cam Gliddon, Chris Goulding, Patty Mills, Andrew Bogut, Joe Ingles, Matthew Dellavedova, Nic Kay, Aron Baynes, David Barlow, Jock Landale, Mitch Creek.





- Maç programı





Avustralya'nın H Grubu'nda Dongguan kentindeki Dongguan Basketbol Merkezi'nde oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

10.30 Kanada-Avustralya

3 Eylül Salı:

10.30 Avustralya-Senegal

5 Eylül Perşembe:

14.30 Litvanya-Avustralya