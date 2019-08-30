2019 FIBA Dünya Kupası'nda gözler favorilerde





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Basketbolda Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda en çok şampiyonluk sevinci yaşayan ülkeler ABD ile eski adıyla Yugoslavya oldu.

Bu yıl 18'incisi yapılacak organizasyonda ABD ile Yugoslavya, beşer kez mutlu sona ulaşmayı başardı.





- ABD, Yugoslavya'yı geçmeye çalışacak





İspanya'da 2014'te olduğu gibi Çin'de de Türkiye'nin gruptaki rakibi olacak ABD, geride kalan son iki turnuvayı şampiyonlukla tamamlayarak Yugoslavya'yı yakaladı.

Yugoslavya gibi beş şampiyonluğu bulunan ABD, Çin'de de aynı başarıyı gösterirse organizasyonda en çok kupayı kazanan takım unvanını ele geçirecek.

Tarihindeki ilk şampiyonluğunu Brezilya'nın ev sahipliğinde 1954'de gerçekleştirilen organizasyonda elde eden ABD, 1986 İspanya'da ve 1994'de Kanada'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da düzenlenen şampiyonada, milli takımı finalde mağlup ederek kupayı elde eden ABD, 2014'te İspanya'da bir kez daha şampiyon olmayı başardı.





- Yugoslavya'nın da 5 şampiyonluğu var





Eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı Yugoslavya da 5 kez kazandı.

Yugoslavya, 1970 yılında Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda birinci şampiyonluğunu aldı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavya, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Geride kalan 17 Dünya Şampiyonası'nda eski adıyla Sovyetler Birliği (SSCB) 3 kez, Brezilya 2, Arjantin ve İspanya ise birer defa kupayı kazandı.





- İlk şampiyon Arjantin





İlk kez 1950 yılında Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım, kupanın sahibi oldu.

Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek, ilk kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'de yapılan 16'ıncı Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 28 Ağustos-12 Eylül 2010 tarihlerinde yapılan şampiyonanın finalinde Türkiye'yi 81-64 mağlup eden ABD, bu kupayı 4'üncü kez kazanmayı başardı.





- 3 ülke üst üste şampiyonluk yaşadı





Dünya Kupası tarihinde sadece 3 ülke üst üste iki şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya da 1998 ve 2002'de şampiyonluk yaşadı. ABD ise 2010 ve 2014'te mutlu sona ulaştı. ABD, Çin'deki organizasyonda da kupayı kazanırsa üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşayan tek ülke olacak.





- Şampiyonalar ve ilk 3'ler





Bugüne dek yapılan 17 şampiyonanın tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle:





Yıl Şampiyon İkinci Üçüncü 1950 ARJANTİN ABD Şili 1954 ABD Brezilya Filipinler 1959 BREZİLYA ABD Şili 1963 BREZİLYA Yugoslavya SSCB 1967 SSCB Yugoslavya Brezilya 1970 YUGOSLAVYA Brezilya SSCB 1974 SSCB Yugoslavya ABD 1978 YUGOSLAVYA SSCB Brezilya 1982 SSCB ABD Yugoslavya 1986 ABD SSCB Yugoslavya 1990 YUGOSLAVYA SSCB ABD 1994 ABD Rusya Hırvatistan 1998 YUGOSLAVYA Rusya ABD 2002 YUGOSLAVYA Arjantin Almanya 2006 İSPANYA Yunanistan ABD 2010 ABD Türkiye Litvanya 2014 ABD Sırbistan Fransa



