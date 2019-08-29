2019 FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu: Ürdün





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Ürdün Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın G Grubu'nda Fransa, Almanya ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Fransa'nın favori olduğu grupta ilk 2'ye girerek son 16 turuna yükselmek için çabalayacak Orta Doğu temsilcisinin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:





- Kupaya katılma macerası





Ürdün, Dünya Kupası'na Asya'dan katılan 8 takımdan biri olarak dikkati çekiyor.

Asya elemelerinde ilk turda C Grubu'nda yer alan Ürdün; Lübnan, Suriye ve Hindistan ile karılaştı. Aldığı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci tura kalan Ürdün, bu aşamada Güneş Kore, Çin ve Yeni Zelanda ile mücadele etti.

Orta Doğu temsilcisi, bu turda 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Ürdün, toplamda 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle grubu 3. sırada tamamlayarak adını Dünya Kupası'na yazdırdı.





- Dünya Kupası geçmişi





Ürdün, tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Tarihinde ilk kez 2010'da Türkiye'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılan Ürdün, A Grubu'nda Sırbistan, Arjantin, Avustralya, Angola ve Almanya ile mücadele etti.

FIBA dünya sıralamasında 49. basamakta yer alan Orta Doğu temsilcisi, Kayseri'de çıktığı 5 müsabakada galibiyet elde edemedi.





- Ürdün'de tanıdık isim





ABD'li başantrenör Joseph Anthony Stiebing'in çalıştırdığı Ürdün Milli Takımı'nda Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı Ahmet Dürevioğlu forma giyiyor.

Annesi Türk, babası ise Ürdün asıllı olan ve İstanbul'da dünyaya gelen Ahmet Düverioğlu, Fenerbahçe Beko'nun formasını terletiyor.

Türkiye'de Pertevniyal ve Anadolu Efes'te de forma giyen 2.09 boyundaki pivot, Ürdün'ün şampiyonadaki en önemli kozlarından olacak.





- Maç takvimi





Ürdün'ün G Grubu'nda Shenzhen kentindeki Shenzhen Körfezi Spor Salonu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

11.30 Dominik Cumhuriyeti-Ürdün

3 Eylül Salı:

15.30 Ürdün-Fransa

5 Eylül Perşembe:

11.30 Almanya-Ürdün



