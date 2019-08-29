2019 FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu: Fransa





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Fransa Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Ürdün, Almanya ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Son Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayan Fransa, favori olduğu grupta ilk 2'ye girerek son 16 turuna yükselmek için çabalayacak. Avrupa temsilcisinin kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:





- Kupaya katılma serüveni





FIBA dünya sıralamasının üçüncü basamağında yer alan Fransa, elemelerde iyi bir performans sergiledi.

Avrupa elemeleri ilk turunda E Grubu'nda yer alan Fransa; Rusya, Bosna Hersek ve Belçika ile yaptığı tüm maçları kazanarak ikinci tura yükseldi.

Bu turda Çekya, Finlandiya ve Bulgaristan ile karşılaşan Fransa, 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alıp, grup lideri olarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

- Dünya Kupası geçmişi





Fransa Milli Takımı, 8. kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1950 yılındaki ilk şampiyonayı 6. sırada bitiren Fransa, 1954'te Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada 4. oldu. 1963'te yine Brezilya'da düzenlenen şampiyonayı 5. tamamlayan Avrupa temsilcisi, sonrasındaki 5 turnuvaya katılamadı.

İspanya'da 1986'de düzenlenen şampiyonada 13. olan Fransa, 2006'da Japonya'da gerçekleştirilen şampiyonayı 5. bitirdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da düzenlenen turnuvayı 13. tamamlayan Fransa, son olarak İspanya'da 2014'te düzenlenen Dünya Kupası'nda bronz madalya alarak tarihinin en iyi derecesini elde etti.

Fransa, dünya kupalarında çıktığı 55 maçın 28'ini kazandı, 27'sinden mağlubiyetle ayrıldı.







- Kadro





Fransız başantrenör Vincent Collet'in çalıştırdığı Fransa'nın 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 12 kişilik kadrosu şöyle:

Andrew Albicy, Nicolas Batum, Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert, Louis Labeyrie, Paul Lacombe, Mathias Lessort, Amath M'Baye, Frank Ntilikina, Vincent Poirier, Axel Toupane.





- Fenerbahçeli De Colo kadroda





Fransa Milli Takımı'nda Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Nando De Colo da yer alacak.

2014'ten geride kalan sezonun sonuna kadar Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen De Colo, Fransa'nın en önemli kozlarından biri olacak. Güney Batı Avrupa temsilcisinde, Pınar Karşıyaka'nın yeni transferi forvet Amath M'Baye de forma giyecek.

Fransa'da ayrıca NBA takımlarında forma giyen Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, Frank Ntilikina ve Vincent Poirier ile Yunanistan'ın Olympiakos takımında oynayan Axel Toupane ön plana çıkıyor.





- Maç takvimi





Fransa Milli Takımı'nın G Grubu'nda Shenzhen kentindeki Shenzhen Körfezi Spor Salonu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

15.30 Fransa-Almanya

3 Eylül Salı:

15.30 Ürdün-Fransa

5 Eylül Perşembe:

15.30 Dominik Cumhuriyeti-Fransa



