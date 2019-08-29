2019 FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu: Almanya





İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Almanya Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda G Grubu'nda Fransa, Ürdün ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Son Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlayan Fransa'nın favori olduğu grupta ilk 2'ye girerek son 16 turuna yükselmek için çabalayacak Almanya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:





- Kupaya katılma serüveni





Avrupa elemelerinde ilk turda Sırbistan, Gürcistan ve Avusturya ile aynı grupta yer alan Almanya, çıktığı 6 maçı da kazanarak ikinci tura yükseldi.

Bu turda Yunanistan, İsrail ve Estonya ile karşılaşan Batı Avrupa ekibi, üçer galibiyet ve yenilgi aldı. Toplamda 9 galibiyet, 3 mağlubiyetle grubunu 2. sırada tamamlayan Almanya, Avrupa'dan gelen 12 takımdan biri oldu.





- Dünya Kupası geçmişi





FIBA dünya sıralamasında 22. basamakta bulunan Almanya, Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katıldı.

Avrupa temsilcisi, daha önce 1986'da İspanya, 1994'te Kanada, 2002'de ABD, 2006'da Japonya ve 2010'da Türkiye'de düzenlenen turnuvalarda mücadele etti. Almanya, en iyi derecesini 2002'de üçüncü olarak elde etti.

Almanya, dünya kupalarında oynadığı 36 maçta 21 galibiyet, 15 mağlubiyet yaşadı.





- Türk asıllı İsmet Akpınar kadroda





Almanya Milli Takımı'nda Türk asıllı İsmet Akpınar'ın da Dünya Kupası'nda mücadele etmesi bekleniyor.

Henüz 12 kişilik nihai kadrosu açıklanmayan Almanya'da İsmet Akpınar 13 kişilik kadroda kendisine yer buldu. Geride kalan sezonu ratiopharm Ulm takımında geçiren ve temmuz ayında Beşiktaş Sompo Japan'a transfer olan 24 yaşındaki oyun kurucu, nihai kadroda yer alması durumunda Almanya'nın başarısı için kupada ter dökecek.

Almanya'da NBA takımlarında oynayan Isaac Bonga, Maximilian Kleber, Dennis Schroder ve Daniel Theis ile Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Johannes Voigtmann takımın önemli kozları olacak.





- Maç takvimi





Almanya Milli Takımı'nın G Grubu'nda Shenzhen kentindeki Shenzhen Körfezi Spor Salonu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

1 Eylül Pazar:

15.30 Fransa-Almanya

3 Eylül Salı:

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti

5 Eylül Perşembe:

11.30 Almanya-Ürdün



