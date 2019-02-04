2019 ehliyet sınavı tarihi sürücü adayları tarafından merak ediliyor. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılım sağlayabileceği ehliyet sınavlarında yeni döneme girildi. Peki, 2019 ehliyet sınavı ne zaman? Ehliyet ücreti ne kadar oldu?

Ehliyet sınavları artık e-sınav olarak karşımıza çıkacak. Ehliyet sınavları randevu usulüyle gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2019 yılı sınav uygulama takviminde yer alan bilgiye göre, 2019 ehliyet snavları, 81 ilde açılan e-sınav salonlarında haftanın 7 günü randevulu sistemle gerçekleştirilecek.

Sürücü kursları tarafından verilen teorik eğitimleri tamamlayan adaylar, sınav ücretini yatırdıktan sonra e-sınav randevu sistemi üzerinden randevularını alabilecek.

İlk e-sınavda başarısız olan adayların ikinci sınava katılım hakkı için ilk sınav ile arasında en az 15 gün geçmiş olması şartı aranacak.

2019 ehliyet ücreti ne kadar oldu?

Ehliyet sınavı harç bedeli 2019 yılında 496 TL'den 613 TL'ye yükseltildi. 134 TL'lik değerli kağıt bedeli ise 165 TL'ye çıktı. Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti ise 25 TL'den 31 TL'ye çıktı. Böylece 2019 yılında B sınıfı almak isteyen bir sürücü adayı 800 TL ücret ödeyecek.

Ehliyet sınavı nasıl olacak?

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları, sertifika türlerine göre; "M", "A1", "A2", "A" ,"B1" "B" "D1" "D" "C1" "C" ve "F" sertifika sınıfı türlerine ait;

-İlk Yardım

-Trafik ve Çevre

-Araç Tekniği

-Trafik Adabı derslerinden sorumlu olacak.

Sınav kapsamında adaylara, ilk yardım dersinden 12, trafik ve çevre dersinden 23, araç tekniği dersinden 9, trafik adabı dersinden ise 6 soru yöneltilecek.

Toplam 50 soru için sürücü adaylarına verilecek olan süre 45 dakika olacak.

Sınav sonuçları ne zaman?

Sınavın ardından sürücü adayları sınav binasında bulunan sonuç bilgisayarından sınav sonucu öğrenebilecek. Ayrıca adaylar sınav sonucunu esinav.meb.gov.tr adresinden T.C. Kimlik no ile öğrenebilecek.

Randevu işlemleri

E-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan sürücü adayı, randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilecek.

Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunlu olacak. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılacak.

Adaylar ekrana dokunarak cevaplayacak

e-Sınav Uygulama Kurallarını okuyup onaylayan sürücü adayları, kendilerine özel tahsis edilen dokunmatik bilgisayar ile sınava başlayacak.

Adaylar tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacak.

Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacak.

Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilecek. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden iki defa onay alacak, bu işlemden sonra sınavı sonlandıracak ve kursiyerin sınava tekrar dönmesi mümkün olmayacak.

Kursiyer sınava girmediyse salon görevlilerince salon aday yoklama listesine "girmedi" yazılacak.