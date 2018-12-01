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2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri

- Azerbaycan: 26 - Türkiye: 32

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:38
2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri


ANKARA (AA) - 2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, 4. Grup'taki ikinci maçında Azerbaycan'ı 32-26 yendi.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Boris Trajkovski Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk devresini 17-13 önde kapatan Türkiye, karşılaşmayı da 32-26 kazandı.

İlk müsabakasında İzlanda'ya 36-23 yenilen milliler, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 22.00'de Makedonya ile karşılaşacak.

Dört ayrı grupta oynanacak eleme maçları sonrasında grup birincileri ve en iyi ikinci takım, play-off hakkı elde edecek.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 23:38
  1. 2019 Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası Avrupa elemeleri
  2. 4. Grup
  3. Azerbaycan
  4. türkiye

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