0553 313 94 23

2019 Dakar Rallisi

- Otomobil klasmanında Katarlı El-Attiyah, motosiklet kategorisinde Avustralyalı Price şampiyon oldu

17 Ocak 2019 Perşembe 20:33
2019 Dakar Rallisi


İSTANBUL (AA) - 2019 Dakar Rallisi'ni otomobil kategorisinde Katarlı Nasser El-Attiyah, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.

Peru'da düzenlenen 10 etaplık 41. Dakar Rallisi'nin son etabı, Pisco kentiyle başkent Lima arasındaki 112 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında son etabı, 1 saat 20 dakika 1 saniyelik derecesiyle X-Raid MINI JCW takımından İspanyol Carlos Sainz kazandı.

Etabı Sainz'ın 9 dakika 1 saniye gerisinde 12. sırada bitiren Toyota Gazoo takımından 2011 ve 2015'in şampiyonu Nasser El-Attiyah, otomobil kategorisinde şampiyonluğa ulaştı. Toplamda 34 saat 38 dakika 14 saniyelik süresiyle genel klasmanın zirvesinde yer alan Katarlı pilot El-Attiyah, Dakar Rallisi'nde üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

Dakar Rallisi'ni X-Raid takımından İspanyol Nani Roma ikinci, PH-Sport ekibinden Fransız Sebastien Loeb ise üçüncü sırada bitirdi.


- Motosiklet genel klasmanında şampiyon Price


Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Avustralyalı Toby Price, 1 saat 14 dakika 1 saniyelik zamanıyla son etabı birinci tamamlayarak şampiyon oldu.

Price, 33 saat 57 dakika 16 saniyelik toplam süresiyle genel klasmanda zirvenin sahibi oldu ve 2016'nın ardından Dakar Rallisi'nde ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Bu kategoride aynı takımdan Avusturyalı Matthias Walkner ikinci, Büyük Britanyalı Sam Sunderland ise üçüncü oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 20:33
  1. 2019 Dakar Rallisi
  2. Nasser El-Attiyah
  3. Toby Price

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığı devam edecek
    1. Fransa'nın Suriye'deki askeri varlığı..
    2. Zonguldak merkezli "kripto" FETÖ/PDY..
    3. Cami ve 4 evin üzerine çığ düştü
    4. Araç sahiplerine 'radar' müjdesi!..
    5. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    6. Deniz kabuğu koleksiyonunda 460 milyon..
    7. GÜNCELLEME - Mısır balıkçı teknesinin..
    8. Çin'de Komünist Parti'nin eski..
    9. Bakan Akar misafirlerini ağırladı
    10. Eren Derdiyok'tan vazgeçtiler!
    11. Ülkeyi şoke eden saldırı! Çok sayıda..
    12. Kayseri’de yarın okullar tatil mi?..
    13. Giresun’da yarın okullar tatil mi?..
    14. 6 milyar ton rezerv bulundu
    15. AK Parti'den Erdoğan'lı paylaşım
    16. Galatasaray'dan Ozan Kabak'a teşekkür..
    17. 2019 Dakar Rallisi
    18. Hintli guruya gazeteci cinayetinden..
    19. Avrupa borsaları Brexit..
    20. Gazze'de yakıt krizi nedeniyle bir..
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    "İdris Naim Şahin FETÖ talimatıyla AK Parti'den istifa etti"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?