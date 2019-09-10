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2019 Bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak? pa.edu.tr bekçilik sınav sonuçları

Bekçilik sınav süreci devam ediyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına çağrılacak. 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları 5 Eylül 2019 tarihinde erişime açıldı.Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü mülakatın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Gözler şimdi bekçilik sözlü mülakat tarihinde. Peki, 2019 Bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak?

10 Eylül 2019 Salı 16:19
2019 Bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak? pa.edu.tr bekçilik sınav sonuçları

Bekçilik sınav süreci devam ediyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik ve mülakat sınavına çağrılacak. 2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav sonuçları 5 Eylül 2019 tarihinde erişime açıldı.Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü mülakatın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Gözler şimdi bekçilik sözlü mülakat tarihinde. Peki, 2019 Bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak?

2019 Bekçilik sözlü mülakat ne zaman yapılacak?

Binlerce adayın merakla beklediği bekçilik alımında son aşamaya gelindi. Yazılı sınavın ardından ikinci aşama olan spor mülakatları tamamlandı ve son aşama olan sözlü mülakatların tarihi beklenmeye başlandı. Bekçilik mülakat sınavı ile ilgili beklenen tarih henüz açıklanmadı.Bekçilik mülakat tarihlerinin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

Bekçilik fiziki yeterlilik sınav sonuçları

Polis Akademisi’nin resmi sayfasından yapılan açıklamaya göre, 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri Açıklandı.

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılacaklardır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan duyuru tebliğ niteliğindedir.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:19
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