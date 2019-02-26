2019 Bartın belediye secim anketi | Yerel seçim anketi 2019

Bartın anket sonuçları açıklandı mı? Bartın seçim anketi 2019, Bartın’da son seçim anketi 2019 sonuçlarına göre kim önde olduğu merak edilmekte. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı Bartın’da ipi göğüslemek istiyor. 31 Mart yerel seçim Bartın’da son durum ne? Bartın seçim sonuçlarına ilişkin son dakika haberlerinin buradan takip edebilirsiniz.

Bartın seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 136.434 seçmenin 529 sandıkta oy kullandığı Bartın’da 31 Mart 2019 yerel seçimleri son derece önemli. Zira Bartın Cumhur İttifakı için kritik şehirlerin başında gelmekte. Bartın’da AK Parti belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın CHP belediye başkan adayı Mehmet Arslan, MHP Bartın belediye başkan adayı Cemal Akın oldu.

Anket sonuçlarına göre Bartın'da kim önde?

24 Haziran seçimlerini en yakın tahmin eden ORC araştırma şirketi, 31 Mart 2019 yerel Seçimleri’ne ilişkin Ankara, Antalya, Isparta, Zonguldak, Bartın ve Çankırı‘da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre kararsız seçmenlerin oranı dikkat çekici. ORC’nin yerel seçimlere ilişkin 6 ilde yaptırdığı anket sonuçlarına göre, Bartın’da MHP’nin adayı kazanıyor. MHP Bartın belediye başkan adayı Celal Akın % 53.1, AK Parti'nin belediye başkan adayı Yusuf Ziya Aldatmaz % 23, CHP-İYİ Parti'nin CHP adayı Mehmet Arslan ise % 14.6 oy aldığı görülüyor. Kararsızların oranı ise % 7.8.

Bartın 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 45,9

AK Parti % 26,7

CHP % 24,6

Bartın 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti % 47

CHP % 25.5

MHP % 17

İYİ Parti % 5.8