2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası - Samsun'un ev sahipliği yaptığı ve 25 ülkeden 184 sporcunun katıldığı organizasyonun açılış töreni gerçekleştirildi



SAMSUN (AA) - Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ve Samsun'un ev sahipliği yaptığı 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. İlkadım Okçuluk Salonu'nda 2 Mart'ta kadar sürecek şampiyonaya 25 ülkeden 184 sporcu katılıyor. Samsun Valisi Osman Kaymak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında gerçekleştirilen şampiyonada, sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Samsun'un Avrupa ve dünya okçuluğunda başarısı hızla artan şehir olduğunu dile getiren Kaymak, "Samsun, ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden sporcular yetiştiren güzel bir şehrimizdir." diye konuştu. Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ise şampiyonaya 8 kategoride 24 sporcuyla katıldıklarını söyledi. Topaloğlu, şampiyona sayesinde 2017 yılında hizmete açılan Samsun'daki okçuluk salonunu tüm Avrupa'ya tanıtma imkanı bulacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından Avrupa Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Çakıroğlu, şampiyonayı başlattı.

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