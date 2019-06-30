2019 Avrupa Oyunları - Oyunların 10. ve son gününde milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan ise bronz madalya kazandı- Milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu gümüş, Merve Çoban ise bronz madalya elde etti



İSTANBUL (AA) - 2019 Avrupa Oyunları'nda milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan ise bronz madalya kazandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen oyunların 10. ve son gününde Ahmet Önder, barfiks aletinde gümüş madalya elde etti. Ferhat Arıcan ise paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.

- Milli karatecilerden 2 madalya

Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu gümüş, Merve Çoban ise bronz madalya kazandı. Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kiloda finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalya ile yetindi. Kumite 61 kiloda yarışan Merve Çoban ise yarı finalde rakibine yenilerek bronz madalya elde etti.

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