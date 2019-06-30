0553 313 94 23

2019 Avrupa Oyunları

- Oyunların 10. ve son gününde milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan ise bronz madalya kazandı- Milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu gümüş, Merve Çoban ise bronz madalya elde etti

30 Haziran 2019 Pazar 18:23
2019 Avrupa Oyunları


İSTANBUL (AA) - 2019 Avrupa Oyunları'nda milli cimnastikçilerden Ahmet Önder gümüş, Ferhat Arıcan ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen oyunların 10. ve son gününde Ahmet Önder, barfiks aletinde gümüş madalya elde etti.

Ferhat Arıcan ise paralel aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.


- Milli karatecilerden 2 madalya


Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli karatecilerden Serap Özçelik Arapoğlu gümüş, Merve Çoban ise bronz madalya kazandı.

Serap Özçelik Arapoğlu, kumite 50 kiloda finalde rakibine mağlup olarak gümüş madalya ile yetindi.

Kumite 61 kiloda yarışan Merve Çoban ise yarı finalde rakibine yenilerek bronz madalya elde etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 18:23
  1. 2019 Avrupa Oyunları
  2. Ahmet Önder
  3. Cimnastik
  4. Ferhat Arıcan
  5. KARATE
  6. Merve Çoban
  7. Serap Özçelik Arapoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melis Kurtel Emin: “Ekibimiz çok iyi hazırlandı”
    1. Melis Kurtel Emin: “Ekibimiz çok iyi..
    2. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 8..
    3. Amasra’da hortum paniği
    4. Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih..
    5. İki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
    6. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    7. Amed Sportif Faaliyetler’de yönetim..
    8. Zonguldak’ta meydana gelen kazada 1’i..
    9. Ahmet Çelik: “Yüreği erkeklerden daha..
    10. Yolun karşısına geçerken otomobil..
    11. 2019 Avrupa Oyunları
    12. Erzurum Protokolü Milli Atletlerle..
    13. İzmir’deki Çandarlı bölgesinde, yazlık..
    14. Kayserispor’un borcu netleşti
    15. Japonya protestolara rağmen balina..
    16. Geri dönüşüm merkezi cayır cayır yandı
    17. 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance"..
    18. Rusya'dan ABD'ye net mesaj! Adım adım..
    19. Oltulu Genç FutbolcularBorçka’ya..
    20. 93. Gazi Koşusu’nun kazananı The Last..
    21. Türkiye'den Irak'a "PKK" tepkisi
    22. Mardin Kalesi’nde otlar tutuştu,..
    23. Kazada yıkılan elektrik direği yangın..
    24. Erol Can Çinko Gaziantep Basketbol’da
    25. Acun Ilıcalı hakkında flaş karar!..
    26. Denizde sürüklenen teknede bulunanlar..
    27. "Boğaziçi Film Festivali" başvuruları..
    28. Türkiye'den Irak'a sert 'operasyon'..
    29. Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü
    30. Mahalleli kovaa ve küreklerle yangını..
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    Siyaset kulislerini sarsan iddia! Ali Babacan'ın kuracağı partinin ismi belli oldu
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!