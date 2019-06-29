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2019 Avrupa Oyunları

- Türkiye, organizasyonun dokuzuncu gününde üç gümüş, bir bronz madalya elde etti

29 Haziran 2019 Cumartesi 23:18
2019 Avrupa Oyunları


İSTANBUL (AA) - Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları'nın dokuzuncu gününde dört madalya kazandı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nın dokuzuncu gününde milli sporcular, karate, güreş ve cimnastik dallarında mücadele etti.

Erkekler katada tatamiye çıkan Ali Sofuoğlu, finalde İspanyol Damian Quintero ile karşılaştı. Dünya üçüncüsü milli sporcu, 25.60 puanla gümüş madalyaya uzandı.

Olimpik sıralamada ilk basamakta yer alan Uğur Aktaş, Hırvat Ivan Kvesic'e hakem kararıyla mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağına çıktı. Bakü 2015'te üçüncülüğe ulaşan Uğur, üst üste ikinci Avrupa Oyunları'nda madalya kazanma başarısı gösterdi.

Kadınlar ferdi kata dalında mücadele eden Dilara Eltemur, Fransız Alexandra Feracci'yi 25.46 puanla geride bıraktı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Kumite artı 68 kilo finalinde İspanyol Laura Palacio Gonzalez ile karşılaşan Meltem Hocaoğlu da grup aşamasında 0-0 berabere kaldığı rakibine 4-1 mağlup oldu ve gümüş madalya elde etti.

Kumite artı 84 kiloda Alparslan Yamanoğlu, grup aşamasında çıktığı üç maç sonunda aldığı bir galibiyetle üçüncü olarak oyunlara veda etti.


- Cenk İldem bronz madalya için güreşecek


Erkekler 97 kiloda mücadele eden milli güreşçi Cenk İldem, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

77 kiloda Yunus Emre Başar, bronz madalya için karşılaştığı İsveçli rakibi Alex Kessidis'e yenilerek oyunları 5. sırada tamamladı.

130 kiloda Osman Yıldırım, çeyrek finalde dünya şampiyonu Rus Sergey Semenov'a 7-1 yenildi. Rus güreşçi de yarı finalde Belaruslu Kirly Hryschanka'ya 3-1 mağlup olunca milli sporcunun repesaj şansı kalmadı.

60 kiloda Kerem Kamal da repesajda Avrupa şampiyonu Moldovalı Victor Ciobanu'ya son anlarda verdiği puanlarla 10-9 kaybederek madalya şansını kullanamadı.

Cimnastikte mücadele eden Ferhat Arıcan ise genel tasnif yarışmasında toplamda 81.265 puanla 9. oldu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 23:18
  1. 2019 Avrupa Oyunları
  2. Cimnastik
  3. Güreş
  4. KARATE
  5. madalya
  6. TMOK
  7. türkiye

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