2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu





İSTANBUL (AA) - 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup kura çekimi yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.

Kura çekimine Türkiye'yi temsilen A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan katıldı.

Kura çekimine 1. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.

Kura çekiminde oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Ukrayna, Büyük Britanya, Letonya, İspanya

B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ

C Grubu: Türkiye, Slovenya, İtalya, Macaristan

D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan



