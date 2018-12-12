2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda rakipler belli oldu
- Türkiye, C Grubu'nda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile eşleşti12 Aralık 2018 Çarşamba 17:06
İSTANBUL (AA) - 2019 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup kura çekimi yapıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-7 Temmuz'da Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirildi.
Kura çekimine Türkiye'yi temsilen A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan katıldı.
Kura çekimine 1. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek.
Kura çekiminde oluşan gruplar şöyle:
A Grubu: Ukrayna, Büyük Britanya, Letonya, İspanya
B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ
C Grubu: Türkiye, Slovenya, İtalya, Macaristan
D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan
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