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2019 Avrupa Gençlik Oyunları

- Organizasyonda 50 metre sırtüstünde Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı

29 Haziran 2019 Cumartesi 20:53
2019 Avrupa Gençlik Oyunları


İSTANBUL (AA) - Finlandiya'da düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Oyunları'nda milli yüzücülerden Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pajulahti Spor Merkezi'nde devam eden oyunların beşinci gününde Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, 50 metre sırtüstü finalinde yarıştı.

Sümeyye Boyacı, 46.48'lik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Sevilay Öztürk ise 49.67'lik süresiyle ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Finalde üçüncü sırada yer alan Fransız Solene Sache de bronz madalyayı boynuna taktı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 20:53
  1. 2019 Avrupa Gençlik Oyunları
  2. Sevilay Öztürk
  3. Sırtüstü
  4. Sümeyye Boyacı
  5. yüzme

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