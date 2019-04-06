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2019 Antalya Judo Grand Prix’te ikinci gün sona erdi

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya’da bu yıl üçüncüsü gerçekleşenGrand Prix 2019 müsabakalarında ikinci gün milli sporcularımız madalya kazanamadı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 19:28
2019 Antalya Judo Grand Prix’te ikinci gün sona erdi

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) tarafından Antalya’da bu yıl üçüncüsü gerçekleşenGrand Prix 2019 müsabakalarında ikinci gün milli sporcularımız madalya kazanamadı.


Antalya’da devam eden ve 76 ülkeden 188’i kadın toplam 485 sporcunun madalya mücadelesi verdiği Antalya 2019 Judo Grand Prix’nde ikinci gün sona erdi. Madalya sıralamasında ise Kazakistan 1 altın, gümüş 2 madalya ile ilk sırayı alırken Gürcüstan, Yunanistan ve Kore ise 2’şer madalya ile Kore’yi takip ediyor.


Turnuvanın ikinci gününde sabah seansında kadınlarda 63, 70 ve erkeklerde ise 73 ve 81 kiloda sporcular tatamiye çıktı.


Türkiye adına ikinci gün tatamiye çıkan 63 kiloda Minel Akdeniz, Ümmühan Kabak ve 70 kiloda Semanur Erdoğan ikinci turda elendiler.


Erkeklerde ise 73 kiloda Halil Çimen, Bilal Çiloğlu ilk turda, Murat Bektaş ise ikinci turda elenerek şampiyonayı madalyasız tamamladı.


Erkekler 81 kiloda ise İlker güldüren ikinci turda elenirken, Vadat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç çeyrek finalde yenildi. Vadat Albayrak İtalyan rakibi ile yaptığı karşılaşmada sakatlandı ve şampiyonadan çekilmek zorunda kaldı. Aynı kiloda (81) mücadele eden Muhammed Mustafa Koç ise akşam seansında bronz madalya için tatamiye çıktı. Bronz madalya için Rus Khasan Khalmurzaev ile karşılaştı. Karşılıklı ataklarla geçen mücadelede Koç iki ihtar alınca daha dikkatli olmak zorunda kaldığı maçı, golden skora taşımayı başardı. İhtar olarak avantajlı olan Rus Khalmurzaev, tatamiden 1-0 Waza-ari puanı ile galip ayrıldı. Bu sonuçla genç sporcu Muhammed Mustafa Koç, turnuvayı 5.’nci olarak tamamladı.


Kadınlar:


63 kiloda 1. Carvajal Del Toro (Küba), 2. Jing Tang (Çin), 3. Alice Schlesınger (İngiltere), 3. Amy Lıvesey (İngiltere)


70 kiloda 1. Elisavet Teltsıdoe (Yunanistan), 2. Maria Portela (Brezilya), 3. Miriam Butkereıt (Almanya), 3. Elvısmar Rodrıguez (Venezuella)


Erkekler:


73 kiloda 1. Changrim An (Kore), 2. Rustam Orujov (Azerbaycan), 3. Georgios Azoıdıs (Yunanistan), 3. Guillaume Chaıne (Fransa)


81 kiloda 1. Luka Maısuradze (Gürcistan),2. Christian Parlatı (İtalya), 3. Khasan Khalmurzaev (Rusya), 3. Antoıne Valoıs Fortıer (Kanada)


Öte yandan 2019 Antalya Judo Grand Prix’e üçüncü ve son gününde kadınlarda 78,+78 ve Erkeklerde ise 90,100 ve +100 kilo maçları ile turnuva sona erecek.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 19:28
  1. doğa

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