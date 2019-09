2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı nasıl alır? SGK şehit ve gazi çocukları bursu

Şehit ve gazi çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli bir miktarda eğitim bursu imkanı tanınıyor. Her yıl yapılan bu uygulamada sağlanan miktar değişmekte. Peki, 2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı nasıl alır? İşte 2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı SGK şehit ve gazi çocukları bursu hakkında detaylar...

SGK tarafından sağlanan Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı miktarı her yıl çocuğun okuduğu okul ve kaçıncı sınıfta olduğu gibi bilgiler de alınarak değiştirmektedir.

SGK şehit ve gazi çocukları eğitim yardımından kimler yararlanabilir?

Şehit ve gazi çocukların sağlanan eğitim yardımından yararlanabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Harp malullerinin çocukları bu yardımdan yararlanabilecektir.

Şehit çocukları bu yardımdan yararlanabilecektir.

Vazife malullerinin çocukları bu yardımdan yararlanabilmektedir. Vazife maluliyeti, ateş altında yaralanma haricinde, vatan için bir görevin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen kazadan dolayı malulen emekli sayılma durumudur. Böyle bir durumun varlığı halinde kişilerin çocukları, belirtilen yardımdan yararlanabilecektir.

5434 sayılı kanunun Ek 79. Maddesine göre, harpten ya da vazifeden malul sayılmalarına rağmen sınıf ve görev değiştirerek görevine devam edenlerin çocukları bu yardımdan yararlanabilmektedir.

Bu kapsamda kişinin görev yerinden çok, görev tanımı değişmelidir. Örneğin kişinin ordu içerisindeki görevinin değişmesi ya da ordu dışına çıkarak başka bir iş yapması durumunda kişinin çocuklarına bahsedilen yardım ulaştırılmaktadır.

2330 sayılı kanun kapsamında 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasına istinaden, aylık alanların ve aylık alma hakkını elde ettikten sonra vefat edenlerin çocukları, bahsedilen yardımlara ulaşabilecektir.

5580 sayılı kanun çerçevesinde özel eğitim okullarında eğitim gören kişilere bahsedilen yardım ulaştırılmaktadır.

SGK şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı ne kadar?

Şehit ve gazilerin çocuklarına verilen eğitim yardımının tutarı, her yıl değişiklik göstermektedir. Genel enflasyon özellikleri, her yıl asgari ücrete yapılan zam, ülkenin genel durumu ve alım gücü ölçekleri kapsamında yapılan zamlar, her yıl eylül ayında açıklanmaktadır. 2019 yılından çıkarım yapabilmek için, 2018 yılının yardımlarını şu şekilde inceleyebiliriz:

İlkokul öğrencilerine (1-8. sınıf): 1.540.59 TL

Orta öğretim öğrencilerine: 2.310.89 TL

Yüksek öğrenim öğrencilerine 3.081.18 TL yardımda bulunulmuştur.

2019 yılında yapılacak yardımların tutarlarının bu tutarların üzerinde olacağı kesin olsa da, henüz yapılacak zammın miktarı, yönü ve zamanı duyurulmamıştır. Bu kapsamda yeni eğitim yılında verilen ilk yardımlarla yapılan zamlardan haberdar olunacaktır.