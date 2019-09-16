0553 313 94 23

2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı nasıl alır? SGK şehit ve gazi çocukları bursu

Şehit ve gazi çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli bir miktarda eğitim bursu imkanı tanınıyor. Her yıl yapılan bu uygulamada sağlanan miktar değişmekte. Peki, 2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı nasıl alır? İşte 2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı SGK şehit ve gazi çocukları bursu hakkında detaylar...

16 Eylül 2019 Pazartesi 18:57
2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı nasıl alır? SGK şehit ve gazi çocukları bursu

Şehit ve gazi çocukları için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirli bir miktarda eğitim bursu imkanı tanınıyor. Her yıl yapılan bu uygulamada sağlanan miktar değişmekte. Peki, 2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı nasıl alır? İşte 2019-2020 Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı SGK şehit ve gazi çocukları bursu hakkında detaylar...

SGK tarafından sağlanan Şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı miktarı her yıl çocuğun okuduğu okul ve kaçıncı sınıfta olduğu gibi bilgiler de alınarak değiştirmektedir.

SGK şehit ve gazi çocukları eğitim yardımından kimler yararlanabilir?

Şehit ve gazi çocukların sağlanan eğitim yardımından yararlanabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Harp malullerinin çocukları bu yardımdan yararlanabilecektir.

Şehit çocukları bu yardımdan yararlanabilecektir.

Vazife malullerinin çocukları bu yardımdan yararlanabilmektedir. Vazife maluliyeti, ateş altında yaralanma haricinde, vatan için bir görevin yerine getirilmesi sırasında meydana gelen kazadan dolayı malulen emekli sayılma durumudur. Böyle bir durumun varlığı halinde kişilerin çocukları, belirtilen yardımdan yararlanabilecektir.

5434 sayılı kanunun Ek 79. Maddesine göre, harpten ya da vazifeden malul sayılmalarına rağmen sınıf ve görev değiştirerek görevine devam edenlerin çocukları bu yardımdan yararlanabilmektedir.

Bu kapsamda kişinin görev yerinden çok, görev tanımı değişmelidir. Örneğin kişinin ordu içerisindeki görevinin değişmesi ya da ordu dışına çıkarak başka bir iş yapması durumunda kişinin çocuklarına bahsedilen yardım ulaştırılmaktadır.

2330 sayılı kanun kapsamında 5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasına istinaden, aylık alanların ve aylık alma hakkını elde ettikten sonra vefat edenlerin çocukları, bahsedilen yardımlara ulaşabilecektir.

5580 sayılı kanun çerçevesinde özel eğitim okullarında eğitim gören kişilere bahsedilen yardım ulaştırılmaktadır.

SGK şehit ve gazi çocukları eğitim yardımı ne kadar?

Şehit ve gazilerin çocuklarına verilen eğitim yardımının tutarı, her yıl değişiklik göstermektedir. Genel enflasyon özellikleri, her yıl asgari ücrete yapılan zam, ülkenin genel durumu ve alım gücü ölçekleri kapsamında yapılan zamlar, her yıl eylül ayında açıklanmaktadır. 2019 yılından çıkarım yapabilmek için, 2018 yılının yardımlarını şu şekilde inceleyebiliriz:

İlkokul öğrencilerine (1-8. sınıf): 1.540.59 TL

Orta öğretim öğrencilerine: 2.310.89 TL

Yüksek öğrenim öğrencilerine 3.081.18 TL yardımda bulunulmuştur.

2019 yılında yapılacak yardımların tutarlarının bu tutarların üzerinde olacağı kesin olsa da, henüz yapılacak zammın miktarı, yönü ve zamanı duyurulmamıştır. Bu kapsamda yeni eğitim yılında verilen ilk yardımlarla yapılan zamlardan haberdar olunacaktır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 18:57
  1. burs
  2. sgk bursu
  3. SGK eğitim yardımı
  4. sgk şehit çocukları bursu
  5. sgk şehit ve gazi çocukları bursu
  6. şehit ve gazi çocukları bursu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Crumble nasıl yapılır? Crumble püf noktaları ve tarifi
    1. Crumble nasıl yapılır? Crumble püf..
    2. '19 makam odası' yetmedi! İmamoğlu..
    3. Adana mutabakatı nedir?
    4. Üçlü Zirve öncesi aile fotoğrafı..
    5. Chelsea Valencia maçı ne zaman saat..
    6. Ruhani: "İran, Suriye krizininin..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çobanbey'deki..
    8. Arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl hapis..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, en..
    10. Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Toplantımızda..
    11. "Ticaret hacmini artırmayı ve yapısını..
    12. Erdoğan: "Suriye'de barışın sağlanması..
    13. Erdoğan: "(Üçlü Zirve Toplantısı)..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ankara..
    15. Kapari nedir? Kapari sağlık için..
    16. Erdoğan: "Astana Platformu,..
    17. 2019-2020 Şehit ve gazi çocukları..
    18. Erdoğan: "Suriye'nin siyasi birliği..
    19. Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile..
    20. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!