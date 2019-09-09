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2019 2020 Eğitim Öğretim Yılının İlk Ders Zilini Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar Çaldı

Develi’de 2019 2020 Eğitim Öğretim yılı Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın çaldığı zille başladı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 12:14
2019 2020 Eğitim Öğretim Yılının İlk Ders Zilini Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar Çaldı

Develi’de 2019 2020 Eğitim Öğretim yılı Develi Kaymakamı Murat Duru ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın çaldığı zille başladı.


2019 2020 eğitim öğretim yılı başlaması münasebetiyle Seyrani İlköğretiminde bir program düzenlendi.Törende konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru "Sevgili yavrularımız hepinizi sevgiyle selamlıyorum yanaklarınızdan öpüyorum, hayırlı uğurlu olsun. Bugün en az sizler kadar bende heyecanlıyım çünkü benim en küçük oğlum Kerem Altay sizlerinde arkadaşı oldu bu sene sizlerle birlikte okuyacak o bugün okula başlıyor bende onunla okula başlıyormuş gibi heyecanlıyım mutluyum. Sizlerin önümüzdeki 2019-2020 eğitim yılında iyi bir eğitim almanızı istiyoruz, iyi bir okulda okuyorsunuz Develide ki ilk orta ve lise eğitim öğretim gün geçtikçe yükseliyor. Develimizde ki eğitim çıtası oldukça yüksek bunda tabi ki bütün paydaşlarımızın payı var, öncelikle öğretmenlerimiz öğretmenlerimizin birinci derecede payı var, ikincisi okul müdürlerimizin, Milli Eğitim Müdürümüzün sonra değerli Belediye Başkanımız eğitimle ilgile bize her türlü desteği veriyor ve bizde İlçe Kaymakamınız olarak bir büyüğünüz bir ağabeyiniz olarak her türlü desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz."dedi


Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Herkeste büyük bir heyecan var çünkü okulların ilk günü ve herkes heyecanlı bende kızımı biraz önce okula bıraktım ve buraya geldim, Bende eğitim öğretim yılımızın hepimize kazasız belasız hayırlar getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum." şeklinde konuştu.


Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "2019-2020 Eğitim yılımız büyük Türk Milletine, sizlere, bizlere hayırlı uğurlu olsun. Değerli çocuklarımız az önce okul müdürümüz gerekli uyarıları yaptı kesinlikle dinliyoruz, bizim sizlerden küçük bir ricam var başta anneniz babanız olmak üzere öğretmenlerimizi üzmüyorsunuz, onların sözlerini dinliyorsunuz şunu bilin ki bizler Sayın Kaymakamımız başta olmak üzere Belediye Başkanımız ve bütün Devlet erkanı sizler için buradayız. Allah kazasız belasız bir eğitim yılı nasip eylesin, hepinizi saygıyla selamlıyorum."diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 12:14
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